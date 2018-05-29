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檢警解剖遺體 黃母淚崩聲聲喚女

發稿時間：2018/05/29 22:44

最新更新：2018/05/29 22:44

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（中央社記者吳睿騏、王鴻國新北29日電）為釐清新北市分屍情殺案情，檢警今天在板橋殯儀館解剖遺體，黃女哥哥表示，如果朱男的父母參與滅證，只要有證據就一定提告。黃女媽媽看到女兒慘狀，心痛淚崩。

新北市板橋區日前發生一起分屍情殺案，凶嫌朱男在住家殺害黃姓女友後分屍，再將屍體分裝於7包塑膠袋，並埋放在社區花圃。

檢警今天在板橋殯儀館解剖遺體，以釐清黃女致命死因和生前有無遭下藥迷昏等疑問。黃女的家人也到場協助釐清案情，黃女媽媽心痛，哭著說：「她還有麼好的前程，我可以不要活，只求她回來。」

黃女哥哥受訪表示，從沒想過這種宛如電影情節的殘忍遭遇，會發生在家人身上，案發後自己曾和父母前往凶案現場查看未發現異狀。但今天早上透過新聞得知，朱男父母疑似有協助滅證的行為，雖然尚無法確定有否關聯，但只要有證據一定提告。

黃女哥哥表示，個性安靜、善良的妹妹是家裡的寶貝，從小就喜歡閱讀的她尤其喜歡英文書籍，不但英文能力好，沒有心機的個性與朋友更是相處融洽，家人都以她為榮，也都很想念她。

其實，家人曾在4月時發現妹妹回家的時間和講話方式有異狀，黃女哥哥指出，當時家人誤以為她是認識了新朋友，或是工作順利讓她看起來很有自信，直到事發後，才明白根本不是這麼一回事。

黃女哥哥說，自己只有一個妹妹，不但從小看著她長大，還會一起出國、一起在家打鬧，兩人平時喜歡以揶揄、比較詼諧的方式來讚美對方，對於自己太晚報案，錯失挽回妹妹性命的機會，至今仍讓他自責不已。

黃女哥哥指出，他在母親節見過朱男，朱男衣著得體，文質彬彬，妹妹和朱男表現得很恩愛的樣子；他也見過朱男家屬一次，本來也是期待會有好的結果。

黃女哥哥表示，現在發生這樣的慘案，家人認為命案還有諸多疑點，期盼警方能持續調查，以釐清案情。（編輯：陳清芳）1070529

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