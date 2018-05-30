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板橋分屍案 尋獲黃女左大腿

發稿時間：2018/05/30 10:19

最新更新：2018/05/30 11:15

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板橋日前發生男友殺死台大女友的情殺分屍案，殯葬業者及警方30日凌晨在花圃附近水溝蓋內發現裝著屍塊的袋子，為第8袋殘肢。警方封鎖現場鑑識，並繼續尋黃女的內臟。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年5月30日板橋日前發生男友殺死台大女友的情殺分屍案，殯葬業者及警方30日凌晨在花圃附近水溝蓋內發現裝著屍塊的袋子，為第8袋殘肢。警方封鎖現場鑑識，並繼續尋黃女的內臟。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年5月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市板橋區黃姓女子遭朱男殺害並分屍後裝成7袋埋放花圃，警方一直找不到黃女左大腿，今天凌晨終於在花圃附近水溝蓋內發現裝著屍塊的袋子，為第8袋殘肢。警方封鎖現場鑑識，並繼續尋黃女的內臟。

板橋日前發生男友殺死台大女友的情殺分屍案，朱男下手凶殘，最少將被害黃女肢解成16塊以上，經過檢警搜尋及拼湊，仍然有部分屍塊下落不明。

海山警分局偵查隊長陳嘉鵬今天表示，翁姓殯葬業者得知這起駭人聽聞分屍案，希望讓死者有全屍，透過媒體聯繫警方，一起到板橋區國光街命案地點尋找其他未尋獲的殘肢。

警方與殯葬業者以棄屍地點為核心，往外尋找，果然今天凌晨2時餘，在不遠處的圍牆花圃水溝蓋內側，發現裝著黃女的左大腿袋子。

陳嘉鵬表示，偵查隊通知鑑識人員到場採證，確認尋獲的殘肢為被害黃姓女子的大腿，現場拉起封鎖線由鑑識人員封鎖採證，並依規定後續處置。

殯葬業者尋獲大腿殘肢後，以塑膠袋將大腿包裹起來，等待警方送驗。目前還有黃女的部分臟器與頭髮尚未尋獲。

翁姓殯葬業者表示，當初看到新聞時，覺得凶手蠻殘忍，希望替黃女保有全屍，因此透過電視媒體攝影記者友人，與偵查隊長一起重回現場。

被害黃女是20日回到男友住處後失蹤，海山警分局27日晚間會同鑑識小組至朱男住處社區的花圃中，挖出裝有屍塊的塑膠袋，全案曝光。

警方透過監視器發現朱男22日凌晨從住處提7包塑膠袋，至國光路住家後方的花圃掩埋。涉案凶嫌在28日上午被發現在新莊區畏罪自殺上吊身亡。（編輯：卞金峰）1070530

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