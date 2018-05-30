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無牌破窗車引警關切 車主攜毒襲警被捕

發稿時間：2018/05/30 11:12

最新更新：2018/05/30 11:43

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苗栗警分局員警28日巡邏經轄區一家快炒店前，發現一輛未掛車牌、車窗破損的自小客車，查詢車主身分為56歲有毒品前科的賴姓男子（圖），賴男因不滿警方盤查，企圖持刀攻擊員警，最後遭警壓制逮捕並查獲毒品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月30日苗栗警分局員警28日巡邏經轄區一家快炒店前，發現一輛未掛車牌、車窗破損的自小客車，查詢車主身分為56歲有毒品前科的賴姓男子（圖），賴男因不滿警方盤查，企圖持刀攻擊員警，最後遭警壓制逮捕並查獲毒品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗警分局員警巡邏發現一輛未掛車牌、車窗破損車輛，主動聯繫車主，正在飲酒的車主賴姓男子卻不滿警方盤查，企圖持刀攻擊員警，遭警壓制逮捕並在身上查獲毒品。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿指出，公館分駐所員警28日巡邏經轄區一家快炒店前，發現一輛自小客車停在路旁，擋風玻璃和左後方車窗玻璃都破裂，加上前方未懸掛車牌，因此查詢車主身分，發現車主為56歲有毒品前科的賴姓男子。

員警向小吃店詢問，確定賴男在店內飲酒用餐，賴男面對員警關切滿臉不悅表示，「因為天氣太熱，把車窗敲破」，並非遭人毀壞，員警追問為何未懸掛前方車牌，賴男情緒激動並辱罵員警三字經，隨後開啟駕駛座車門。

員警在賴男轉身之際，赫見他車門旁放了一把柴刀，立即趨前先將柴刀取下避免他持刀攻擊，不料，賴男突然猛扯員警衣領，另一名員警隨即拿出辣椒水噴灑協助壓制，3人在公館鄉大街上扭打成一團，直到賴男沒有力氣，才束手就擒。

2名員警事後從賴男身上起出2包重約4公克安非他命，他坦承因持有毒品擔心被查獲，一時情急動手毆警，訊後被依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。（編輯：施燕飛）1070530

苗栗警分局員警28日巡邏時，發現一輛未掛車牌、車窗破損的自小客車，主動聯繫車主賴姓男子，賴男卻不滿警方盤查，企圖持刀攻擊員警，最後遭警壓制逮捕，警方也在賴男身上查獲毒品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月30日苗栗警分局員警28日巡邏時，發現一輛未掛車牌、車窗破損的自小客車，主動聯繫車主賴姓男子，賴男卻不滿警方盤查，企圖持刀攻擊員警，最後遭警壓制逮捕，警方也在賴男身上查獲毒品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月30日
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