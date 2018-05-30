神壇女壇主疑遭同居前夫掐死 夫自戕後獲救

屏東市和平路巷內一家神壇蔡姓女壇主30日疑似遭到同居前夫掐死，高姓前夫在行凶後自戕經送醫後獲救。警方表示，死者身上也沒有刀傷、外傷，只有脖子有瘀痕，是否為被掐死，還要法醫鑑定。中央社記者郭芷瑄攝 107年5月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東市和平路巷內一家神壇蔡姓女壇主今天疑似遭到同居前夫掐死，高姓前夫在行凶後以水果刀割腕自戕，然後又打119求救，經送醫後，蔡女回天乏術，高男獲救已恢復意識。



今天早上6時許，屏東消防局接到高男打電話求救，指自己殺死太太後自殺，消防局通報警方後，警車與救護車齊到命案現場，鄰居還以為是發生火警。命案現場是一家神壇，死者是38歲的蔡姓女壇主，昨天晚上還有起乩幫人作法事。



屏東警分局偵查隊長林紅忠表示，不知道蔡女與39歲的前夫高男何時離婚，但兩人仍然同居，昨天晚上11時許一直到凌晨，還有鄰居聽到他們談話的聲音，研判行凶時間可能在凌晨，命案現場在2樓主臥室，現場沒有打鬥痕跡，死者身上也沒有刀傷、外傷，只有脖子有瘀痕，是否為被掐死，還要法醫鑑定。



林紅忠表示，高男經送醫急救後，已恢復意識，但精神狀態不穩定。



林紅忠說，高男與蔡女有一對子女，分別是10歲與6歲，平常跟外婆與祖母同住，昨晚發生命案時孩子並不在家裡。



林紅忠指出，高男原開素食店，但已在無業狀態3、4個月，兩人究竟發生什麼事，還在調查中。



另外，鄰居表示，兩人平常會小鬥嘴，但看起來感情還好。



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