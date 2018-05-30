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桃園男子逆倫砍殺長輩1死2傷 兇刀下落成謎

發稿時間：2018/05/30 11:34

最新更新：2018/05/30 12:11

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桃園市觀音區29日晚間發生一起家庭兇殺悲劇，一名疑似患有憂鬱症的男子情緒失控，在家持刀砍傷母親及伯母，並造成阿姨傷重不治。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年5月30日桃園市觀音區29日晚間發生一起家庭兇殺悲劇，一名疑似患有憂鬱症的男子情緒失控，在家持刀砍傷母親及伯母，並造成阿姨傷重不治。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年5月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市觀音區昨天晚間發生家庭逆倫兇殺案，范男疑情緒失控持刀砍人，造成阿姨傷重不治，母親及伯母也受傷，男子行兇後持刀逃逸，昨天深夜才在住家附近落網。警方今天依殺人罪嫌將他移送偵辦。

警方調查，22歲范男昨晚坐在家中客廳時，不知何故情緒失控，持刀砍殺伯母，母親和王姓阿姨，造成3人多處刀傷，血跡一路從家中客廳、騎樓滴到馬路上。犯嫌在行兇後隨即持刀徒步逃逸，家人隨即報警求助，並將3人送醫急救。

警方表示，范男的王姓阿姨，左胸有1.5公分刀傷，左後背10公分的刀傷更是深及肺部，送醫急救後仍宣告不治；至於范男母親則是胸口及雙臂有多處刀傷；伯母在右眉、右側脖子及右後背下方有撕裂傷，但2人意識清楚，生命徵象穩定。

桃園市警局大園分局也立即封鎖現場，在昨天深夜11時許，發現范男全身赤裸，躲在離家約500公尺遠的水溝內，除了將他逮捕歸案，並在附近稻田尋獲男子衣物，由於遍尋不著兇刀，警方今天持續搜索附近農田，至於犯案原因仍有待釐清，警方也將他依殺人罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070530

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