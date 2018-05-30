/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉
>rss

卡拉OK店老闆凌晨打烊 遭鐵捲門壓頭命危

發稿時間：2018/05/30 11:35

最新更新：2018/05/30 12:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
基隆市消防局30日凌晨4時許接獲通報，一間卡拉OK店63歲林姓老闆遭自動鐵捲門壓住，警消抵達時林男頭部遭鐵捲門壓住臉色發紫，經送醫搶救雖已恢復生命徵象但仍未脫離險境。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月30日基隆市消防局30日凌晨4時許接獲通報，一間卡拉OK店63歲林姓老闆遭自動鐵捲門壓住，警消抵達時林男頭部遭鐵捲門壓住臉色發紫，經送醫搶救雖已恢復生命徵象但仍未脫離險境。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）基隆市卡拉OK店林姓老闆今天凌晨4時許準備打烊離開，未料卻遭鐵捲門壓住頭部，警消救出時已失去呼吸心跳，經送醫搶救雖已恢復生命徵象但仍未脫離險境。

基隆市消防局凌晨4時許接獲通報，孝2路29巷一間卡拉OK店63歲林姓老闆遭自動鐵捲門壓住，消防局立刻調派仁愛消防分隊3車9人前往救援，警消抵達時林男頭部遭鐵捲門壓住臉色發紫，疑似失去生命徵象。

消防員立刻給氧並實施心肺復甦術（CPR）急救，再以2組撐高器抬高鐵捲門，隨後進入屋內以長背板固定傷者，再由屋外消防員拉出送往基隆醫院急救，林男到院時已失去呼吸心跳，經急救後雖已恢復生命徵象，但仍未脫離險境，現正在加護病房觀察。

林男的兒子說，平日打烊都是由他關鐵捲門，父親昨天要他先回家，上午6時許突然接到醫院通知，不清楚為何會發生事故。

隔壁魚漿店老闆表示，凌晨4時許出門送貨並未發現隔壁有任何異狀，進店內工作一會兒後，因機器發出聲響也沒聽到有人呼喊，不久走出店外驚見林男遭鐵捲門壓住，第一時間自己也不敢移動傷者，趕緊報警處理。（編輯：李亨山）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP