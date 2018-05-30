卡拉OK店老闆凌晨打烊 遭鐵捲門壓頭命危

基隆市消防局30日凌晨4時許接獲通報，一間卡拉OK店63歲林姓老闆遭自動鐵捲門壓住，警消抵達時林男頭部遭鐵捲門壓住臉色發紫，經送醫搶救雖已恢復生命徵象但仍未脫離險境。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月30日

（中央社記者王朝鈺基隆市30日電）基隆市卡拉OK店林姓老闆今天凌晨4時許準備打烊離開，未料卻遭鐵捲門壓住頭部，警消救出時已失去呼吸心跳，經送醫搶救雖已恢復生命徵象但仍未脫離險境。



基隆市消防局凌晨4時許接獲通報，孝2路29巷一間卡拉OK店63歲林姓老闆遭自動鐵捲門壓住，消防局立刻調派仁愛消防分隊3車9人前往救援，警消抵達時林男頭部遭鐵捲門壓住臉色發紫，疑似失去生命徵象。



消防員立刻給氧並實施心肺復甦術（CPR）急救，再以2組撐高器抬高鐵捲門，隨後進入屋內以長背板固定傷者，再由屋外消防員拉出送往基隆醫院急救，林男到院時已失去呼吸心跳，經急救後雖已恢復生命徵象，但仍未脫離險境，現正在加護病房觀察。



林男的兒子說，平日打烊都是由他關鐵捲門，父親昨天要他先回家，上午6時許突然接到醫院通知，不清楚為何會發生事故。



隔壁魚漿店老闆表示，凌晨4時許出門送貨並未發現隔壁有任何異狀，進店內工作一會兒後，因機器發出聲響也沒聽到有人呼喊，不久走出店外驚見林男遭鐵捲門壓住，第一時間自己也不敢移動傷者，趕緊報警處理。（編輯：李亨山）1070530