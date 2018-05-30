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機械技師缺錢還債 行竊相熟工廠被逮

發稿時間：2018/05/30 11:41

最新更新：2018/05/30 11:41

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（中央社記者張榮祥台南30日電）陳姓男子缺錢還債，侵入熟識工廠竊走一輛休旅車及500公斤機械零件，運到另家金屬工廠變賣時，反遭檢舉被逮，受害廠家看到陳男，氣得一度想掌摑教訓他。

台南市警局第三分局安順派出所警員今天指出，27歲陳男是機械維修技師，積欠新台幣10萬元債務，利用26日週休二日假期時，侵入台南市安南區一家機械零件工廠行竊。

陳男和這家機械零件工廠相熟，長期負責維修調整廠家的機械，對工廠內部也相當熟稔，連停放在工廠的休旅車鑰匙，他都知道放在哪裡；陳男一口氣偷走休旅車和500公斤的機械零件。

廠家昨天開廠得知遭竊，立刻報警，還在臉書社團PO文，呼籲民眾莫收購大量不明的機械零件；警方也立刻調閱監視器追查，且獲報一名男子開車載著大量機械零件到北區一家金屬工廠，準備以6萬餘元賣出。

警方昨天下午趕到北區，順利逮捕陳男，並通知被害廠家到派出所；廠家因平時對陳男甚好，雙方也熟，一看到陳男，氣得大罵，一度想掌摑教訓他，被警方及時阻止。

警方調查，陳男不只要變賣竊得的機械零件，還要把休旅車賣掉解體，買家都已連絡好了；所幸金屬工廠平時有獲得警方宣導，得悉陳男的機械零件來路不明，馬上通報。警方訊後依竊盜罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1070530

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