淨化選前治安 溪湖警掃蕩幫派逮21人

彰化縣警察局溪湖分局調查，竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案件，29日展開查緝行動，共拘提21名成員到案，查扣槍彈、棍棒、毒品等證物（圖），訊後移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年5月30日

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案，彰化縣警察局溪湖分局掃蕩幫派，拘提黃男等21名成員到案，查扣槍彈與毒品，訊後移送法辦，以淨化選前治安、掃蕩組織犯罪。



彰化縣埔心鄉廣七停車場去年發生暴力砸車和槍擊殺人案，江姓男子事後帶改造槍械及子彈出面頂罪，但因說詞漏洞百出，明顯有頂替嫌疑，警方將江男依殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦，也持續蒐證由黃姓嫌疑人操縱的竹聯幫弘仁會員林分會不法事證。



彰化縣政府警察局溪湖分局調查，黃姓男子涉嫌廣七停車場槍擊案，但為躲避查緝，教唆小弟江姓男子帶著槍彈投案，蒐證期間也發現黃男憑著人多勢眾，行徑囂張惡劣，涉嫌南彰化多起暴力聚眾鬥毆案件。



溪湖分局長陳俊明今天說，專案小組報請彰化地檢署指揮，經長期蒐集不法事證，全案昨天發動收網查緝行動，動員刑事警察局、彰化、台中、南投、雲林等警力150多人，同步搜索35處組織成員處所，扣得1把改造手槍、彈殼及彈頭、電擊棒、棍棒、毒品等相關證物，共拘提21名組織成員到案，訊後移送彰化地檢署。



陳俊明表示，為淨化選前治安、防制選舉暴力發生、溯源查緝槍械、掃蕩組織暴力犯罪，專案小組長期蒐證順利偵破此案，展現警方辦案能力與決心。（編輯：陳政偉/方沛清）1070530