/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票大樂透吳茂昆木村拓哉

民進黨正式徵召姚文智 台北市長選戰三方競逐

>rss

淨化選前治安 溪湖警掃蕩幫派逮21人

發稿時間：2018/05/30 15:06

最新更新：2018/05/30 15:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
彰化縣警察局溪湖分局調查，竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案件，29日展開查緝行動，共拘提21名成員到案，查扣槍彈、棍棒、毒品等證物（圖），訊後移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年5月30日彰化縣警察局溪湖分局調查，竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案件，29日展開查緝行動，共拘提21名成員到案，查扣槍彈、棍棒、毒品等證物（圖），訊後移送法辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年5月30日

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案，彰化縣警察局溪湖分局掃蕩幫派，拘提黃男等21名成員到案，查扣槍彈與毒品，訊後移送法辦，以淨化選前治安、掃蕩組織犯罪。

彰化縣埔心鄉廣七停車場去年發生暴力砸車和槍擊殺人案，江姓男子事後帶改造槍械及子彈出面頂罪，但因說詞漏洞百出，明顯有頂替嫌疑，警方將江男依殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦，也持續蒐證由黃姓嫌疑人操縱的竹聯幫弘仁會員林分會不法事證。

彰化縣政府警察局溪湖分局調查，黃姓男子涉嫌廣七停車場槍擊案，但為躲避查緝，教唆小弟江姓男子帶著槍彈投案，蒐證期間也發現黃男憑著人多勢眾，行徑囂張惡劣，涉嫌南彰化多起暴力聚眾鬥毆案件。

溪湖分局長陳俊明今天說，專案小組報請彰化地檢署指揮，經長期蒐集不法事證，全案昨天發動收網查緝行動，動員刑事警察局、彰化、台中、南投、雲林等警力150多人，同步搜索35處組織成員處所，扣得1把改造手槍、彈殼及彈頭、電擊棒、棍棒、毒品等相關證物，共拘提21名組織成員到案，訊後移送彰化地檢署。

陳俊明表示，為淨化選前治安、防制選舉暴力發生、溯源查緝槍械、掃蕩組織暴力犯罪，專案小組長期蒐證順利偵破此案，展現警方辦案能力與決心。（編輯：陳政偉/方沛清）1070530

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP