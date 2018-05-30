印尼建教生遭竊 自己人偷的

一名印尼戴姓建教合作生任職於苗栗縣一家電子工廠，日前金融卡失竊且被盜刷8次，警方循線調閱通訊行監視器畫面供被害人指認，發現竊嫌就是與被害人同樣來自印尼的同事。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年5月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）來自印尼的戴姓建教合作生，任職於苗栗縣一家電子工廠，5月初金融卡不翼而飛，並遭盜刷8次，損失新台幣3萬餘元，警方查出竊嫌就是被害人同國籍的同事，令戴男感到心寒。



通霄警分局今天指出，28日接獲戴男通報，他的郵局VISA金融卡於5月初遺失，直到手機簡訊傳來一封大筆消費訊息，才驚覺遭人盜刷，經過清查總共損失3萬餘元。



員警透過被害人金融卡遭盜刷紀錄，逐一清查消費清單，發現嫌犯曾經在台中市大甲區的通訊行內，購買iPhone手機，隨即前往該店家調閱監視器畫面，供被害人指認。



戴男一眼認出盜刷的嫌犯，就是同為印尼籍、同公司的陳姓交換生，警方立即前往陳男宿舍搜查，果然發現剛買來的iPhone手機，陳男對於犯罪行為遭到掌握驚訝不已，坦承偷竊，訊後被依竊盜及詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。



戴男表示，萬萬沒想到身處異鄉，還會被同鄉人所欺負，令他感到心寒，但也讚嘆台灣警方的報案效率。（編輯：陳清芳）1070530