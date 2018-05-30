女壇主被掐死 前夫稱要求復合起糾紛

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東市和平路巷內一間神壇蔡姓女壇主今天早上被高姓前夫掐死，警方偵訊時，高男表示，他和蔡女上個月離婚，因他要求復合及經濟因素兩人一言不合，才憤而徒手掐死蔡女。



屏東警分局指出，今天早上7時左右，接獲119轉報稱有一男子殺了自己妻子的命案，警方立即趕赴封鎖現場，警消人員到達2樓臥室時，發現高男趴在蔡女身上，現場血跡斑斑，救護人員即刻將倆人送往醫院急救，女子到醫院後，醫師宣布急救無效，高男左手腕動脈割斷，經急救後恢復意識，但情緒不穩。



高男在偵訊時向警方供稱，與蔡女上個月離婚，由於蔡女還沒找到合適房子搬出去，才會繼續同住一起，他其實一直想與前妻復合，昨天深夜到今天凌晨與前妻談復合的事，還有因為經濟因素，兩人一言不合，他憤而徒手掐死蔡女。



38歲的高男掐死39歲蔡姓前妻後，自己持水果刀割左腕自戕，而後打119報案，指自己「殺了太太後自殺」，警方表示，蔡女身上沒有刀傷及外傷，只有脖子有瘀痕，房間裡的血跡是高男自殘後流的血。



警方調查，高男是一名素食廚師，蔡女則開神壇，收入不穩。鄰居指倆人離婚是因有第三者介入，但警方對於這部分保留，指要再調查清楚。



高男與蔡女育有一名10歲兒子及6歲女兒，平時與外婆及祖母住，今天凌晨命案發生時，2個孩子都不在現場。（編輯：劉政權）1070530