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雲林劣油案 郭定判刑9年6月定讞

發稿時間：2018/05/30 16:51

最新更新：2018/05/30 16:51

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（中央社記者蕭博文台北30日電）雲林製油業者郭定被控進口飼料油轉賣製成食用油銷售，台灣高等法院台南分院判處郭定9年6月徒刑，併科罰金新台幣900萬元，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

郭定是晉鴻商行、晉瀧公司、福瀧公司的實際負責人，民國101年1月至7月間，從越南、香港進口不可供人食用的飼料油，轉賣給正義公司以攙偽、假冒方式加工製成「維力清香油」、「正義香豬油」。

郭定另於103年1月至4月間，將飼料油轉賣給正義公司、強冠企業，加工製成「維力清香油」、「正義香豬油」、「全統香豬油」、「精製豬油」後轉賣給餐廳、商店等消費者。

此外，郭定還在101年1月至103年5月間，將飼料油賣給北海公司、協慶公司，製成豬油等產品銷售給食品加工廠。

台灣高等法院台南分院二審依幫助詐欺、食品安全衛生管理法等罪，判處郭定9年6月徒刑，併科罰金900萬元。

案經上訴，最高法院認為，食物或食品添加物是否可供人食用，應自來源做控管，而非僅以最後製成品是否符合檢驗標準而論。飼料油是供豬隻等動物飼料用，非可供人食用，是不爭的事實，不因精煉後符合檢驗標準，即成為可供人食用油脂的原料。

最高法院指出，本件案發時，何謂飼料油縱使尚無規範，但仍屬非供人食用的油品無疑，絕對沒有消費者願意以一般食用油價格，購入攙有飼料油提煉的油品食用，若買賣標的物為飼料油，即表示其品質不適於供人食用。

最高法院認為上訴無理由，今天駁回確定。（編輯：張芷瑄）1070530

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