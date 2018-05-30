查5億仿冒朱銘雕刻品 調查局出動空拍機

法務部調查局北部地區機動工作站30日在新北市舉辦偵破仿冒雕塑家朱銘雕塑品不法案記者會，現場展示查扣贓證物；部分物品體積龐大，僅能於戶外空地陳列。中央社記者吳翊寧攝 107年5月30日

（中央社記者蕭博文台北30電）葉姓藝品公司負責人涉嫌非法重製朱銘雕刻品，藏放新北市新店區山區豪宅，調查局北機站出動空拍機蒐證，今天執行搜索，將依違反著作權法將葉男函送台北地方檢察署偵辦。



調查局今天發布新聞稿指出，葉姓男子涉嫌仿冒朱銘製作的「太極系列-單鞭下勢」、「太極系列-起式」、「同心協力」及關公等大、小型銅雕塑品40件，市價高達新台幣5億元。





法務部調查局北部地區機動工作站偵破仿冒雕塑家朱銘雕塑品不法案，30日在新北市舉行破案記者會，展示查扣贓證物並說明辦案過程。中央社記者吳翊寧攝 107年5月30日

新聞稿提到，葉姓男子曾於民國98年至103年間，販售朱銘所有著作財產權的「媽祖」、「關公」、「孔子」及「太極-起式」、「太極系列-單鞭下勢」等仿冒銅雕塑品，分別遭台北、士林地方法院判刑，仍覬覦鉅額不法利益一再犯案。



北機站指出，葉姓男子試圖兜售朱銘仿冒品，遭調查人員發現進而蒐證，發現葉男將仿冒品藏放在新店別墅，但該別墅管理嚴格，因此派出空拍機蒐證，果然發現豪宅花園放有大批雕刻品，因此聲請搜索。



新聞稿提到，朱銘創作的「太極系列-單鞭下勢」、「太極-起式」等雕塑品，實為其一生嘔心瀝血作品，不僅獲頒行政院文化獎，更在國際上享有蜚聲，獲頒第18屆福岡亞洲文化與藝術文化獎。



調查局表示，為彰顯致力打擊仿冒品的決心，保護著作權人合法權益，針對葉姓男子採取搜索查扣手段，使該批仿冒品不會流入市場，以免斲喪創作人朱銘心血，北機站將繼續追查該仿冒品來源及製造處所，以保障著作財產權人的權益。（編輯：劉政權）1070530





法務部調查局北部地區機動工作站日前查獲大批仿冒雕塑家朱銘太極系列銅雕塑品，30日在新北市召開記者會說明，現場陳列各式查扣證物。中央社記者吳翊寧攝 107年5月30日