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館長捐濾毒罐 黃德清：感謝捐贈但非正規裝備

發稿時間：2018/05/30 22:40

最新更新：2018/05/30 22:40

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（中央社記者王鴻國、林長順新北30日電）成吉思汗健身俱樂部「館長」日前直播說新北警消盼捐防毒面具濾毒罐一事，新北消防局長黃德清今天在議會答詢時對館長的捐贈表示感謝，但濾毒罐非正規裝備。

警消請館長加碼新台幣10萬元捐贈濾毒罐一事，今天在新北市議會市政總質詢上引發綠營議員關切，議員賴秋媚等人質疑議會不分黨派、藍綠，從來沒有刪減過消防局的一毛預算，為何還要拜託捐錢買濾毒罐。

市長朱立倫答說，只要消防局局本部需要裝備，不僅議員支持，自己也是百分之百支持，他也強調每年消防預算都是足額編列。

黃德清表示，外勤皆配有正規裝備器材，濾毒罐非正規裝備器材，為了救災安全仍希望同仁以空氣呼吸器為主，但同時仍感謝館長善舉。

消防局也發新聞稿澄清表示，有關「成吉思汗」館長於直播中提及捐贈濾毒罐善舉，由於火災現場充斥著大量的危害氣體及未知氣體，故消防人員必須穿戴完整的個人防護裝備進行救災任務。

依據美國NFPA 1500標準規範，消防人員在有危害自身安全的救災環境下，皆應完整使用SCBA（空氣呼吸器裝備），不因任何其他理由而妥協使用替代方式。

消防局還說，濾毒罐除無法完善保護消防人員救災安全外，亦有幾項限制條件，分別是：濾毒罐無法在有水的環境下使用；濾毒罐無法在缺氧的環境下使用；濾毒罐無法在高溫的環境下使用；濾毒罐無法在立即危害性的環境下使用。（編輯：劉政權）1070530

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