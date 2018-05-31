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疑不滿失和分居 男子到妻子借宿處縱火

發稿時間：2018/05/31 10:36

最新更新：2018/05/31 11:06

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台中太平警分局新平派出所所長廖文雄31日受訪表示，簡姓男子疑因不滿與妻子失和，31日凌晨到妻子借宿的親戚家外涉嫌持易燃液體縱火，幸鄰居發現通報逃生並報案，警消到場撲滅，無人傷亡，將循線通知簡男到案，後續依法偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年5月31日台中太平警分局新平派出所所長廖文雄31日受訪表示，簡姓男子疑因不滿與妻子失和，31日凌晨到妻子借宿的親戚家外涉嫌持易燃液體縱火，幸鄰居發現通報逃生並報案，警消到場撲滅，無人傷亡，將循線通知簡男到案，後續依法偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年5月31日

（中央社記者蘇木春台中31日電）簡姓男子疑不滿與妻子失和分居，今天凌晨到妻子借宿的親戚家外涉嫌持易燃液體縱火，幸鄰居發現通報逃生並報案，警消到場撲滅，無人傷亡，將循線通知簡男到案，後續依法偵辦。

台中太平警分局新平派出所所長廖文雄今天受訪表示，簡姓男子疑因不滿與妻子失和，又搬到位於台中市太平區新平路二段的親戚家分居，凌晨3時多，簡男持易燃液體到妻子的住處外，點燃後丟往住宅一樓車庫。

幸附近鄰居發現起火，趕忙通報屋內居民逃生，並打電話向消防局報案，但因住宅一樓大門起火，居民無法逃生，只好逃往屋頂求救，消防人員到場撲滅火勢，才救出受困居民，停放一樓車庫的機車與客廳的家具都被燒毀。

警方調閱住宅外的監視器，發現男子縱火畫面，經簡男妻子指認確定身分，警方正循線通知簡男到案說明，依恐嚇、公共危險等罪嫌偵辦。（編輯：管中維）1070531

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