掐死腦麻兒 父二審判刑2年6月

（中央社記者蕭博文台北31日電）何姓男子長期照護腦麻兒心力交瘁，徒手將他掐死，一審被依殺人罪判刑2年6月。北檢認為判刑過輕提起上訴，高院則認為本案確實有情輕法重的狀況，一審量刑無誤，駁回上訴。



一名不願具名的何姓男子家屬今天到庭聽判，表示心如刀割，希望檢察官不要再上訴、別再在家屬傷口上撒鹽。



台灣高等法院新聞稿指出，何姓男子的兒子自幼患有嬰兒性腦性麻痺等多重障礙，生活起居都得依賴他人，成年後因受歧視而情緒暴躁，激動時不僅啃咬自己手臂或自摔成傷，也會使照顧者受傷。



何姓男子因長期照顧兒子身心俱疲，又認為兒子生活痛苦，民國104年3月22日駕車載兒子外出，在車上對兒子說，「爸爸很壞，爸爸想要殺死你，你說好不好」等語，隨後以雙手掐死兒子。



高院承審合議庭認為，何姓男子犯後自首，得減輕刑度，也認為何男多年來經歷養育兒子諸多困難，又面臨往後情勢可能更加艱困的壓力，情緒憂鬱、焦慮而控制不良進而殺子。



合議庭審酌，何姓男子的行為與利他殺孩、慈悲殺人類型有部分重疊，事發後也因背負殺兒之痛萌生輕生念頭，在客觀上足以引起一般同情，有情輕法重、情堪憫恕之處，依法減輕其刑，維持一審的2年6月徒刑。



台北地方檢察署上訴主張量刑過輕，表示即使何姓男子棄養兒子，也有父母親可以接手照顧，認為何男行為不足以引起同情。



何姓男子的妻子、父母二審時都請求法院輕判，表示何男辛苦照顧家庭，檢察官提起上訴，對家人而言是二度傷害。合議庭則認為一審認事用法量刑並無違誤，駁回檢察官上訴，全案仍可上訴。（編輯：梁君棣）1070531