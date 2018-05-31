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感情詐騙1萬包中570萬 婦人險上當

發稿時間：2018/05/31 15:08

最新更新：2018/05/31 15:08

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（中央社記者陳朝福高雄31日電）40歲單身林姓女子掉進詐騙集團六合彩感情詐騙陷阱，深信只要新台幣1萬元就可中570萬元，警政署保安警察第七總隊員警王中俊等人苦勸，林女才大夢初醒，未受騙上當。

王中俊今天說，詐欺手法是詐騙集團成員在網路盜用帥哥照片，並在臉書每天問候、溫柔攻勢取得林女信任後，騙稱他在「香港六合彩」高層任職，可以操控每期彩票的中獎號碼，只要「1萬就可中570萬，2萬可中1140萬，所得與公司五五對分，就會有570萬收入」。

林女日前到台灣銀行鳳山分行準備辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，引起銀行副理陳梅月注意，並通報派駐的保七員警王中俊、蘇振賢和王再添協助處理，但當時林女仍深信不疑。

王中俊表示，上前關心了解時，林女一直表示只是單純匯款給香港的朋友代買東西，但員警眼尖看到她手機對話有不斷催促匯款的訊息，林女才說2萬元是要匯給香港的朋友投資六合彩，而且可以包中大獎。

在林女手機對話訊息除了催促匯款，也有以「包中」獎金為誘餌，且只有10個名額，因為愛她才特別給她這個中獎的機會，不斷誘騙林女去匯款。

王中俊與員警和陳梅月立即拿出案例向林女勸說，說明這些都是詐騙的手法，沒有這麼好康的事，千萬別上當，終於讓林女了解這是一場網路交友詐騙。

保七警察第一大隊將全案送交轄區派出所，持續追查幕後的詐騙集團。（編輯：梁君棣）1070531

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