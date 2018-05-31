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春夏性騷案倍增 北捷警獵狼專案破3案

發稿時間：2018/05/31 15:49

最新更新：2018/05/31 16:24

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影片來源：台北市警察局捷運警察隊提供

（中央社記者黃麗芸台北31日電）春夏季節性騷案倍增，北市捷警4日啟動「獵狼專案」，迄今已查獲3案，其中一女在搭捷運電扶梯時遭偷拍，警循線於25日查獲賴男到案，並呼籲女性遇可疑人物要提高警覺。

台北市警察局捷運警察隊刑事組組長葉錦洲今天在記者會上表示，15日晚間8時許接獲洪姓女民眾報案，指稱她在北捷三和國中站搭乘電扶梯時，因小腿遭異物碰觸，才發現後方男子持手機偷拍裙底，驚叫攔阻不及後報案。

警方獲報後立即調閱監視器畫面，循線追蹤偵辦，並於25日查獲26歲無前科的賴男到案，經查他手機內並無任何不雅照，但賴男供稱案發當晚是看到洪女美腿才臨時起意想拍照，詢後移送法辦。

根據捷警統計資料顯示，去年在北捷發生的偷拍、性騷案，第1至4季分別為8、17、15和9件，又以春夏季節因天氣逐漸炎熱，發生率相對多。

葉錦洲表示，捷警隊為防止不肖色狼鎖定落單婦女伺機犯案，已於5月4日啟動「獵狼專案」，迄今共查獲移送3件偷拍、性騷案。

他說，捷警除將持續加強勤務防範作為外，也鎖定相關慣犯和台北捷運公司站務人員橫向聯繫，若發現這類列管對象入站，會立即通報捷警隊派遣刑事組便衣人員前往監控，以防止趁隙犯案。

由於夏季為偷拍、性騷案高峰期，葉錦洲呼籲，婦女在搭乘捷運時應提高防護警覺，像是搭乘電扶梯時，就要注意後方有無可疑對象持手機等物品貼近偷拍；若在車廂遇到可疑人士貼近等異常舉動，就應設法遠離並留意觀察，同時也可通報站務或警方人員請求協助。（編輯：劉政權）1070531

春夏季節性騷案倍增，台北市警察局捷運警察隊刑事組組長葉錦洲（中）31日表示，已於5月4日啟動「獵狼專案」，迄今共查獲移送3件偷拍、性騷案，也呼籲女性搭乘捷運時提高防護警覺。中央社記者黃麗芸攝　107年5月31日春夏季節性騷案倍增，台北市警察局捷運警察隊刑事組組長葉錦洲（中）31日表示，已於5月4日啟動「獵狼專案」，迄今共查獲移送3件偷拍、性騷案，也呼籲女性搭乘捷運時提高防護警覺。中央社記者黃麗芸攝　107年5月31日
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