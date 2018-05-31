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前跆拳女國手吸金近19億元 判刑12年半

發稿時間：2018/05/31 15:54

最新更新：2018/05/31 15:54

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（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）前跆拳道國手徐女對外佯稱經營水產進口貨櫃生意，允諾每期可獲利5%至15%，遊說21名被害人投資，3年吸金近新台幣19億元，基隆地院審理後，依銀行法判她12年6個月徒刑。

判決書指出，徐女從民國103年4月起，利用開設補習班結識學生家長等機會，向學生家長或友人佯稱與他人共同經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7日至15日不等的「臨時單」或一個月的「固定單」。

徐女並以投資外幣買賣等不實理由，向被害人借款或遊說投資，並允諾期滿後每期可獲利5%至15%的利潤，投資初期徐女還能償還本金及給付利潤，後來因投資人數眾多且金額龐大，徐女向友人借用支票帳戶，償還投資人本金利潤。

法院指出，徐女待票款兌現後，再要求被害人繼續投資，3年間共計21人受害，吸金達18億9000萬餘元，但投資金額日益龐大，縱使有投資人陸續匯款，但已無法支付所有投資人的本息，支票陸續跳票而東窗事發。

徐女在法院審理時坦承以投資水產貨櫃為由，邀集友人投資違反銀行法，但否認有詐欺取財犯意，基隆地院審酌，徐女明知沒有實際投資水產貨櫃或操作外幣買賣，卻以詐術向投資人謊稱可賺取高額報酬，不思憑己力賺取所需財物，罔顧投資人對她的信賴，依銀行法判處12年6個月徒刑，全案可上訴。

年約40歲的徐女，嘉義國中畢業後，北上求學就讀基隆女中、國立體育大學，曾於1998年參加在墨西哥舉行的第5屆世界大學跆拳道錦標賽，奪下女子組銅牌。（編輯：陳政偉／黃于）1070531

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