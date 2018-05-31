屏東漁船海上喋血 印尼漁工被收押

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東琉球籍漁船「明滿祥38號」17日發生印尼漁工刺死另一名印尼漁工的海上喋血案，昨天漁船靠岸，檢方偵訊行凶的印尼漁工Abdul Halim後，今天向屏東地院聲請裁定羈押獲准。



「明滿祥38號」17日在關島東北方海域作業，漁船辜姓船長發現一名漁工失蹤，隔天發現Abdul Halim手上有刀傷，詢問下，Abdul Halim指與失蹤漁工Hariyanto發生口角，兩人持刀互砍，他刺了Hariyanto後，將他推落海裡。



船長案發後通報東港漁會電台，海巡署派出護漁艦與漁船於23日會合，並於昨天駛抵第五海巡隊碼頭。



屏檢新聞稿指出，主任檢察官陳怡利帶領3名檢察官並指揮警、海巡等單位登船檢視、勘驗、採證，並對被告Abdul Halim及船上其餘人包括船長、漁工進行訊問。



屏檢指出，檢察官訊後認為被告Abdul Halim涉嫌殺害同船漁工Hariyanto，涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑的罪，有相當理由認為凶嫌有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或其他人之虞，今天向屏東地方法院聲請羈押獲准。（編輯：劉政權）1070531