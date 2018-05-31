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遭男子縱火未遂 法務部譴責暴力

發稿時間：2018/05/31 17:33

最新更新：2018/05/31 17:48

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一名男子31日下午在法務部一樓大廳扔擲汽油彈，幸未釀災。法務部政務次長陳明堂（左2）稍晚出面接受媒體訪問，手指男子扔擲物品處進行說明，並譴責不當暴力行為。中央社記者蕭博文攝　107年5月31日一名男子31日下午在法務部一樓大廳扔擲汽油彈，幸未釀災。法務部政務次長陳明堂（左2）稍晚出面接受媒體訪問，手指男子扔擲物品處進行說明，並譴責不當暴力行為。中央社記者蕭博文攝　107年5月31日

（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部今天表示，男子李坤成今天下午到法務部丟擲著火的紙袋，並投擲疑似裝有汽油的酒瓶，所幸保全及同仁立即處置未釀成災害，呼籲民眾理性表達訴求，譴責暴力行為。

法務部政務次長陳明堂說，家住台北市萬華區的男子李坤成今天下午2時13分，提著紙袋走進法務部大門，當時毫無異狀，卻突然在服務台前約2公尺處點燃紙袋並拋向服務台，所幸火勢不強當即熄滅。

陳明堂說，鍾姓保全人員見狀立即阻止並欲制伏李坤成，李男隨即在中庭走動，又突然從斜背包取出一個裝有疑似汽油的瓶子丟向地上，在場另一位保全人員立即報警，介壽路派出所員警迅速趕到現場逮捕李男，帶回偵辦。

影片來源：中央社

陳明堂指出，李坤成在場時謾罵稱對時局不滿，認為公務人員沒有作為。

陳明堂說，部長邱太三已指示政風小組檢視安全維護有無漏洞，並通知所屬機關立即檢討安全維護有無加強之處。

陳明堂也呼籲，任何民眾對政府有所意見，應循正當程序表達，不應使用暴力，造成社會不安，這並非言論自由保障的範圍，也會侵害他人或國家社會法益，大家應共同維護社會安寧及進步。

這起縱火未遂案發生在今天下午2時13分許，一名不願具名的法務部員工說，當時聽到玻璃碎裂聲離開辦公室察看，聽到男子高喊「我就是第二個王炳忠」、「台灣人袂覺醒（台語）」等語。

另外一名不願具名的法務部員工說，李坤成砸破酒瓶後，企圖拿出打火機點火，還好鍾姓保全上前制止，否則後果不堪設想。（編輯：張芷瑄）1070531

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