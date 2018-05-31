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科技執法 北宜公路將導入區間測超速

發稿時間：2018/05/31 18:28

最新更新：2018/05/31 18:28

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）台9線北宜公路因山路蜿蜒，成為機車族群競速、壓車、追焦的熱門路段，也常發生死亡車禍。新北市警局將比照即將實施的萬里隧道，也在北宜公路實施「區間測速」遏止飆車歪風。

新北市府交通警察大隊長李宏振今天表示，北宜公路為國道5號的主要替代道路，但飆車競速死亡事故不斷，造成一般汽機車駕駛人壓力，許多民眾假日不敢行駛北宜公路，反而無法發揮替代道路功能。

警方統計，北宜公路今年已發生7件車禍，造成7人死亡，已接近去年全年的9人死亡，多是機車行經彎道未減速或超速，致失控滑向對向車道，自摔或撞擊對向車輛致死。

李宏振說，北宜公路已設置固定式雷達測速照相，並搭配活動式雷達測速取締超速違規。交通部公路總局設置自動偵測跨越雙黃線違規設備。市警局將於8月，比照萬里隧道在北宜公路實施區間測速。

交通警察大隊執法組分隊長吳坤霖今天接受中央社訪問表示，萬里隧道區間平均速率測速取締，將於7月1日實施，這也是全國首次實施的區間測速。

吳坤霖表示，英國12年前就實施區間測速，義大利拿坡里A56號快速道路也全段實施區間測速，數據顯示確實能減少事故發生。國外研究，此措施實施後，降低交通事故率有33%至85%不等的效果。

他說，萬里隧道全長約1.1公里，兩端為彎道，中間路段平直，車輛常超速，屬高肇事路段。警方雖於兩端隧道口設固定式測速照相，但車輛仍常在隧道內超速，容易在出口彎道肇事，因此，參考歐洲國家執法經驗，實施區間平均速率執法。

吳坤霖說，部分駕駛人發現固定測速桿時會驟然減速，容易發生車禍。區間平均速率測速是將偵測兩點間的距離拉長，以車號辨識系統偵測與記錄車輛進出的時間，換算車輛的行車平均速率，辨別車輛是否超速。

他說，區間平均速率執法預計在北宜公路的21公里至38公里間，選擇3公里路段實施，因速率監控範圍拉長，駕駛人為避免超速受罰，多會依速限行駛。因速率是以平均值認定，不慎超速不至於立刻違規，後續再注意控制車速即可。

吳坤霖說，將來違規超速駕駛人接受到告發單，也比照目前會附上違規車輛兩定點的照片，但會增加資料顯示行駛距離期間的車輛速度資料。（編輯：李錫璋）1070531

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