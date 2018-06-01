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專竊馬自達車嫌遭圍捕 追逐衝撞難逃警逮

發稿時間：2018/06/01 12:24

最新更新：2018/06/01 13:17

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苗栗縣45歲黃姓偷車賊（中）日前駕駛贓車在苗栗市遭巡邏員警追緝，一路狂飆，最後衝撞路旁3部車輛棄車逃逸，遭員警壓制逮捕。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日苗栗縣45歲黃姓偷車賊（中）日前駕駛贓車在苗栗市遭巡邏員警追緝，一路狂飆，最後衝撞路旁3部車輛棄車逃逸，遭員警壓制逮捕。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）45歲黃姓男子駕駛竊得贓車行經苗栗市區，巡邏員警接獲通報展開攔截圍捕，雙方在街頭追逐，黃男數度逆向險些釀禍，最後衝撞路旁3部車輛棄車逃逸，遭員警壓制逮捕。

苗栗警分局今天發布新聞稿指出，北苗派出所員警昨天執行巡邏勤務，行經苗栗市經國路與為公路口，發現對向一部銀色轎車疑似通報贓車，正準備上前盤查，對方竟直接大迴轉，逆向行駛加速逃逸，巡邏員警立即通報多組警網協助追緝。

警方指出，狡猾的黃嫌和員警大玩捉迷藏，不斷在大街小巷中亂竄、險象環生，最後從北勢橋路口轉往中華路，時速逾百公里，最後失控衝撞停在路旁的3輛自小客車，導致贓車毀損無法行駛，棄車逃逸；查緝員警見狀立即下車，以跑百米速度衝刺追捕，在人行道上順利壓制黃嫌。

警方調查發現，黃嫌有多項竊盜前科，且專門鎖定馬自達品牌車款行竊，這一次也是從頭份市竊取馬自達車輛後，前往三義鄉、苗栗市等地疑似尋找作案地點。

黃嫌遭人贓俱獲，坦承犯行，訊後被依竊盜、毀損等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，警方也針對事故現場詳細蒐證，協助無辜被撞的車主請求賠償、修復車輛，減少損失。（編輯：李錫璋）1070601

苗栗縣45歲黃姓偷車賊日前駕駛贓車在苗栗市遭巡邏員警追緝，一路狂飆，最後衝撞路旁3部車輛棄車逃逸，遭員警壓制逮捕，竊得車輛（左）車頭幾乎全毀。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日苗栗縣45歲黃姓偷車賊日前駕駛贓車在苗栗市遭巡邏員警追緝，一路狂飆，最後衝撞路旁3部車輛棄車逃逸，遭員警壓制逮捕，竊得車輛（左）車頭幾乎全毀。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日
苗栗縣45歲黃姓男子日前偷竊車輛在苗栗市遭巡邏員追緝，駕車衝撞路旁3部車輛後棄車逃逸；女警以跑百米速度衝刺逮人。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日苗栗縣45歲黃姓男子日前偷竊車輛在苗栗市遭巡邏員追緝，駕車衝撞路旁3部車輛後棄車逃逸；女警以跑百米速度衝刺逮人。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年6月1日
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