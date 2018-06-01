涉圖利劉政池 前國產局長洪寶川判刑6年

（中央社記者蕭博文台北1日電）士林地院審理前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池七七行館案，認定前國產局局長洪寶川違法核准出租、出售陽明山土地圖利劉政池，今天依圖利罪判洪寶川6年徒刑，褫奪公權5年。



此外，時任國產局台灣北區辦事處股長張智傑、課員廖益群，受洪寶川之命以不實電話紀錄，護航劉政池順利申購土地，各被依圖利罪判刑5年4月，褫奪公權4年，全案仍可上訴。



士林地方法院提供的判決新聞資料指出，劉政池為完成七七行館開發計畫，計畫先向國有財產局（現改制國有財產署）承租土地後分割，再向國產局申購土地。



民國87年間，劉政池向國產局北辦處申請承租506地號土地，但承租面積超過國有非公用不動產租賃作業程序規定，即非都市計畫內每一承租人承租面積總和最高20公畝（2000平方公尺）的限制。



當時擔任北辦處處長的洪寶川明知劉政池申請承租不合規定，但考慮劉政池胞兄劉政鴻擔任立法委員，指示管理課直接辦理核租並批示同意，將506號土地中約4572平方公尺土地出租給劉政池。



94年間，劉政池以承租人身分申購506-3號土地，當時升任國產局局長的洪寶川，明知土地上無建物，依規定無法出售，卻在接受劉政池陳情後，直接指示張智傑、廖益群製作不實電話請示紀錄表，假稱劉已有合法建築物後違法讓售。



承審合議庭認為，洪寶川擔任機關首長，應謹慎言行，公正依法行事，作為部屬表率，卻違法出租、出售土地，對國家公園管制區內土地管理及自然資源保育，產生不利影響，所為並不可取。



合議庭考量，洪寶川等3人自始否認圖利，難謂已有悔悟之心，但張智傑、廖益群犯罪動機是因直屬長官洪寶川指示，犯罪主導性低，因此各判張、廖5年4月徒刑，洪寶川兩次圖利行為，各判5年4月、5年6月，合併執行6年。



判決資料也提到，查無洪寶川3人與劉政池間有資金往來相關資料，或劉政池要求洪寶川3人以偽造不實公務電話記錄方式配合通過申購案，因此無法認定劉政池與洪寶川3人圖利犯行有犯意聯絡。（編輯：梁君棣）1070601