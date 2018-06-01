/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

涉圖利劉政池 前國產局長洪寶川判刑6年

發稿時間：2018/06/01 17:59

最新更新：2018/06/01 17:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北1日電）士林地院審理前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池七七行館案，認定前國產局局長洪寶川違法核准出租、出售陽明山土地圖利劉政池，今天依圖利罪判洪寶川6年徒刑，褫奪公權5年。

此外，時任國產局台灣北區辦事處股長張智傑、課員廖益群，受洪寶川之命以不實電話紀錄，護航劉政池順利申購土地，各被依圖利罪判刑5年4月，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

士林地方法院提供的判決新聞資料指出，劉政池為完成七七行館開發計畫，計畫先向國有財產局（現改制國有財產署）承租土地後分割，再向國產局申購土地。

民國87年間，劉政池向國產局北辦處申請承租506地號土地，但承租面積超過國有非公用不動產租賃作業程序規定，即非都市計畫內每一承租人承租面積總和最高20公畝（2000平方公尺）的限制。

當時擔任北辦處處長的洪寶川明知劉政池申請承租不合規定，但考慮劉政池胞兄劉政鴻擔任立法委員，指示管理課直接辦理核租並批示同意，將506號土地中約4572平方公尺土地出租給劉政池。

94年間，劉政池以承租人身分申購506-3號土地，當時升任國產局局長的洪寶川，明知土地上無建物，依規定無法出售，卻在接受劉政池陳情後，直接指示張智傑、廖益群製作不實電話請示紀錄表，假稱劉已有合法建築物後違法讓售。

承審合議庭認為，洪寶川擔任機關首長，應謹慎言行，公正依法行事，作為部屬表率，卻違法出租、出售土地，對國家公園管制區內土地管理及自然資源保育，產生不利影響，所為並不可取。

合議庭考量，洪寶川等3人自始否認圖利，難謂已有悔悟之心，但張智傑、廖益群犯罪動機是因直屬長官洪寶川指示，犯罪主導性低，因此各判張、廖5年4月徒刑，洪寶川兩次圖利行為，各判5年4月、5年6月，合併執行6年。

判決資料也提到，查無洪寶川3人與劉政池間有資金往來相關資料，或劉政池要求洪寶川3人以偽造不實公務電話記錄方式配合通過申購案，因此無法認定劉政池與洪寶川3人圖利犯行有犯意聯絡。（編輯：梁君棣）1070601

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP