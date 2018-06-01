不滿媒體誣指不孝 王文洋求償勝訴

（中央社記者蕭博文台北1日電）宏仁集團總裁王文洋不滿時報周刊報導「未照護大媽，卻吞其遺產」等內容，起訴求償。高院二審判決時報周刊、撰文記者連帶賠償王文洋新台幣60萬元，最高法院今天駁回上訴定讞。



王文洋起訴主張，時報周刊民國101年7月20日發行第1796期雜誌，未查證即登載與事實不符的封面故事，指控他在處理大媽王月蘭後事時搶搬大體、拒絕院方協助準備誦經、父逝前未照護大媽卻吞其遺產。



時報周刊則主張，登載前已盡合理查證，並非以詆毀王文洋社會評價為目的，主要是報導王月蘭娘家孫輩對王文洋行事作為的不同意見。



台灣高等法院二審審理後認為，王月蘭是基督教徒，依基督教辦理喪禮，並無誦經或祝唸等儀式，報導指王文洋拒絕院方安排誦經、祝念，顯非事實。



二審也認為，王文洋無論在父親即台塑集團創辦人王永慶生前或過世後，長年僱人照顧王月蘭，且幾乎每年陪同王月蘭過年吃團圓飯，並無不盡孝養之情，報導內容不實，足以貶損王文洋社會上評價，侵害名譽權。



二審審酌，王文洋是英國倫敦大學皇家學院物理博士，現為宏仁企業集團總裁，且為國內知名人士，行為舉止動見觀瞻，判決時報周刊、撰稿記者、編輯、總編輯連帶賠償60萬元，並在時報周刊、中國時報刊登道歉啟事。



王文洋、時報周刊都提起上訴，最高法院認為原審判決無誤，駁回上訴確定。（編輯：梁君棣）1070601