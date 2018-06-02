國道一客運引擎冒煙 及時疏散車上13人

嘉義縣消防局2日上午7時41分據報，中山高速公路北上253公里處（嘉義民雄路段）有一輛客運後方冒煙，立即前往救援。陳姓司機及時停在路肩，疏散車內12名乘客，幸無造成傷亡。（嘉義縣議員陳福成提供）中央社記者黃國芳傳真 107年6月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）中山高速公路嘉義民雄北上路段今天發生一輛客運引擎冒煙，陳姓司機及時停在路肩，疏散車內12名乘客，幸無造成傷亡，乘客由客運公司派車接駁；原因待釐清。



嘉義縣消防局於上午7時41分據報，中山高速公路北上253公里處（嘉義民雄路段）傳出有一輛客運後方冒煙，情況緊急，第二大隊民雄、雙福消防分隊立即前往救援。



消防人員趕抵現場時，客運後方已無冒煙，車內8男5女（包括陳姓司機）及時逃離，並沒有受到波及，僅受到驚嚇，12名乘客則由客運公司派車接駁，前往目的地台北市。



雙福消防分隊小隊長鄭國詩表示，陳姓司機行經現場時，發現後方引擎蓋冒煙，立即靠右停在路肩，疏散車上乘客下車，消防車趕到時，客運已無冒煙，仔細察看車輛，並無悶燒情況後續交由國道警察處理。（編輯：李錫璋）1070602



