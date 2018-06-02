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百貨公司停車場遭擄盜財 機警報案結束驚魂

發稿時間：2018/06/02 11:33

最新更新：2018/06/02 12:22

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王姓女子1日在台北市的百貨公司地下停車場，遭到43歲謝姓男子以摺疊刀抵住右臀，被控制坐在車後座，遭盜領財物後又被強擄到汽車旅館，王女乘機打電話報警才脫困。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日王姓女子1日在台北市的百貨公司地下停車場，遭到43歲謝姓男子以摺疊刀抵住右臀，被控制坐在車後座，遭盜領財物後又被強擄到汽車旅館，王女乘機打電話報警才脫困。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）王姓女子在台北市的百貨公司地下停車場，遭人持刀挾持強押上車。遭盜領財物後又被強擄到汽車旅館。她乘機打電話報警才脫困，警方趕抵汽車旅館逮捕涉案謝姓犯嫌，王女結束驚魂。

新北市新莊警分局偵查隊長張俊明今天受訪表示，34歲的王姓女子1日晚間6時30分，與友人在台北市信義區松壽路某百貨公司用餐，臨時返回地下室停車場想拿車上的物品。

王女突然遭到43歲謝姓男子以摺疊刀抵住右臀，被控制坐在車後座，隨後載往新莊。因為王女害怕，過程中，不敢輕舉妄動。

途中，謝嫌要求王女交出提款卡及密碼，在桃園萬壽路附近，恐嚇王女不准動，謝嫌獨自下車前往某銀行自動櫃員機提款，跨行提領新台幣6萬5000元得逞。後來，又再至新莊區中華路二段提領5萬元，共領了新台幣11萬5000元。

謝嫌得手後持續挾持王女，將車開至新樹路一汽車旅館房內，強押王女限制其行動。

謝嫌後來想要到王女車上取物，於是取走房卡及王女的手機，再拆下房內電話線後下樓。王女乘機接回電話線向汽車旅館總機求救。

新莊警分局於1日晚間9時左右獲報，立即趕往現場逮捕謝男，順利救出被害王女，查扣摺疊刀、贓款新台幣11萬元、提款卡。

張俊明說，期間王女曾以手機利用通訊軟體向友人通報，其友人向台北市警方報案。北市警方立即透過手機定位找人，並調閱監視器擴大追查。

警方調查，謝嫌有妨害自由、竊盜、強制罪等刑事記錄，將以強盜與妨害自由罪嫌移送。（編輯：李錫璋）1070602

新北市新莊警分局2日表示，台北市1日晚間發生擄人盜領案，被害人金融卡被盜領後，遭強押至新莊新樹路一汽車旅館房內，並限制其行動。她機警報警脫困，謝姓嫌疑人遭移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日新北市新莊警分局2日表示，台北市1日晚間發生擄人盜領案，被害人金融卡被盜領後，遭強押至新莊新樹路一汽車旅館房內，並限制其行動。她機警報警脫困，謝姓嫌疑人遭移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日
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