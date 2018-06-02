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男子第10次酒駕 判刑9月定讞

發稿時間：2018/06/02 12:08

最新更新：2018/06/02 12:08

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（中央社記者蕭博文台北2日電）新竹縣一名張姓男子第10次酒駕遭逮，一審判刑9月，他以有小孩要照顧為由提起上訴，請求不要入監。但高院認為，張男一犯再犯、不知悔悟，日前仍判他9月徒刑，不得上訴。

以打零工維生的張姓男子去年9月12日凌晨在住處獨自飲用高粱酒，天亮後騎車外出遭警攔檢，測出吐氣酒精濃度達每公升0.86毫克。

新竹地方法院一審發現，張姓男子在此之前已經有9次酒駕的公共危險罪前案紀錄，卻再度酒後貿然騎車上路，吐氣酒精濃度達每公升0.86毫克，更超出標準值0.25毫克數倍，肇事率高達50倍以上。

一審認為，張姓男子一犯再犯、心存僥倖，審酌未造成他人傷亡，判刑9月。

張姓男子不服提起上訴，表示家中還有兩名未成年子女及高齡長輩要照顧，原審判刑過重，希望不要入監服刑。

台灣高等法院承審合議庭認為，張姓男子酒駕事證明確，且自103年起即犯下4次酒駕犯行，因而被合併判處2年徒刑而入獄，卻在執行完畢後8個月又犯案，應依累犯規定加重其刑。

高院判決書指出，張姓男子第10次犯酒駕，呼氣酒精濃度達每公升0.86毫克，可見他不知悔悟，且造成用路人高度危險，原審量刑並未逾越法定裁量範圍，駁回張男上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1070602

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