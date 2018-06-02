/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

涉霸占排班區勒索小黃司機 盧男羈押禁見

發稿時間：2018/06/02 14:49

最新更新：2018/06/02 14:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北2日電）竹聯幫江姓男子涉嫌霸占台北捷運忠孝復興站旁計程車排班區，並向司機勒索保護費。檢警先逮捕盧姓共犯聲押，但獲北院裁定交保。檢方抗告成功，北院今天裁定盧男羈押禁見。

另一方面，江姓主嫌已於昨天到案，檢察官訊後聲請羈押，法院今天訊問後將作出裁定。

刑事局昨天召開記者會表示，以江姓男子為首的暴力集團，從去年3月開始，覬覦捷運站旁因設有赴九份等觀光景地的計程車載客處，江男派人前往站崗，並以恐嚇等口吻要求司機繳納排班費和入會費。

警方指出，若計程車司機不從，江姓男子就叫小弟砸車、持械包圍，許多被害人因心生畏懼就範，因此讓生活陷入困境，一度三餐不繼。

刑事局清查發現有近20名司機受害，江男要求繳納保護費的被害計程車司機，車上要貼有大黃蜂貼紙，當成識別標誌，避免被小弟騷擾。

警方日前先逮捕盧姓、唐姓男子，台北地方檢察署以違反組織犯罪防制條例聲請羈押，台北地方法院裁定各以新台幣15萬元、5萬元交保。檢方針對盧男提起抗告成功，北院昨天晚間開庭，今天凌晨裁定羈押禁見。

北院裁定指出，盧姓男子只坦承部分恐嚇犯行，對於是否每月向司機收取費用、未每月繳費3000元的司機是否可排班等問題說詞前後不一，也與共犯、證人說法不同，有對質詰問的必要。

裁定提到，全案仍有俞姓男子未到案，盧姓男子手機內LINE群組相關對話內容均已刪除，顯有勾串、滅證之虞。

法官考量，盧姓男子自民國106年5月至107年5月止，前後多次以恐嚇方式向排班司機收取每個月3000元費用，並從中抽取2至3萬元做為排解糾紛費用，足認有反覆實施恐嚇取財罪嫌之虞。

裁定指出，現有證據難以認定盧姓男子涉犯組織犯罪條例，但足以認定涉犯恐嚇取財罪嫌重大，考量有勾串、滅證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見。（編輯：梁君棣）1070602

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP