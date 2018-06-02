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澎湖舊餐廳大火波及 7戶房屋受損

發稿時間：2018/06/02 18:06

最新更新：2018/06/02 18:06

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖馬公市一處舊餐廳今天發生火警，波及緊臨的銀行商家等6戶民宅。消防人員全力搶救，兩個多小時後撲滅火勢，無人傷亡。舊餐廳正借給大陸劇組人員拍片使用，警消正調查起火原因。

澎湖消防局今天上午11時52分獲報指出，位於馬公市民福路上的一處舊餐廳發生大火，在風勢助長下，波及緊臨的三民、新生路上土地銀行澎湖分行等民宅，銀行警鈴大作，警方也在火場戒護行庫安全。

指揮救災的澎湖消防局長葉天恭表示，總共出動22部消防車、66人次前往支援，並直接在道路的消防柱接水救火。在火警中，土銀澎湖分行人員全力保護現金與客戶相關資料，分行經理鄭明啟也從台趕回澎湖處理。

火勢撲滅後，澎湖消防局副局長許文光指出，搶救兩個多小時，在下午2時34分撲滅。除原舊有餐廳半毀外，還延燒到三民路上土銀澎湖分行與民宅等4戶，以及新生路段有2戶樓房與屋頂有部份燒損，所幸未造成人員傷亡，財物損失不小。

澎湖消防局指出，這間舊餐廳之前是地方頗負盛名的KTV，十餘年前出租當成餐廳，業者在新建大樓後，交還給屋主。目前出租給中國大陸來澎湖拍片的劇組人員使用，工作人員剛好出外拍攝影片。

澎湖消防局表示，至於房舍起火原因，警消留置部份劇組人員來進行了解，真正火警原因與財物損失，正由消防局調查中。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070602

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