百貨公司強擄女子 謝姓嫌犯遭聲押

（中央社記者蕭博文台北2日電）謝姓男子昨天涉嫌在台北市信義區百貨公司地下停車場強擄王姓女子，盜領財物後將女子帶往汽車旅館。台北地方檢察署今天複訊後，依強盜罪嫌聲請羈押。



警方調查，謝姓男子有妨害自由、竊盜、強制罪等前科，曾於民國101年企圖強擄兩名少女，還持刀砍傷其中一名少女。



桃園地方法院一審發現謝男因前妻輕生，罹患「情感性精神疾病」，依對少年以強暴妨害人行使權利等罪，判應執行1年4月徒刑，刑後要到精神療養院等處所監護兩年。



台北市信義警分局偵查隊長車宇基今天說，昨晚6時許，松壽路百貨公司地下停車場發生王姓女子遭人擄走並劫財案，被害人遭43歲的謝男載往新北市新莊區汽車旅館。



新北市警方則指出，謝姓男子以摺疊刀抵住右臀威脅被害女子，途中要求王女交出提款卡及密碼，在桃園萬壽路附近提領新台幣6萬5000元得逞，又再到新莊區中華路二段提領5萬元，共得手11萬5000元。



謝姓男子最後將車開至新樹路一汽車旅館房內，強押王女限制其行動。王女乘機打電話向汽車旅館總機求救警，新北市警方昨天趕往汽車旅館逮捕謝男。



北檢檢察官今天複訊後，認為謝姓男子涉犯強盜重罪且有逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押。（編輯：梁君棣）1070602