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屏東何姓海陸士兵遭槍擊死亡 何父:誰這麼殘忍

發稿時間：2018/06/02 21:05

最新更新：2018/06/02 21:18

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一名海軍陸戰隊何姓士兵2日凌晨在屏東潮州鎮延平路遭人攔下開槍射殺，從何姓士兵當時駕駛車輛可見車窗被擊破，前方擋風玻璃也可見彈孔痕跡。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月2日一名海軍陸戰隊何姓士兵2日凌晨在屏東潮州鎮延平路遭人攔下開槍射殺，從何姓士兵當時駕駛車輛可見車窗被擊破，前方擋風玻璃也可見彈孔痕跡。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月2日

（中央社記者郭芷瑄、陳朝福屏東2日電）23歲何姓海軍陸戰隊士兵今天遭槍擊死亡，陸戰隊指揮部調查何男服勤正常，表現並無異狀，應無與人結怨；何父則泣訴，兒子平常這麼乖，怎會跟人結怨，是誰這麼殘忍。

住屏東縣潮州鎮的何姓士兵是海軍陸戰隊所屬防空警衛群，清晨返營收假時，駕車行經潮州快速道路路段，疑與人發生行車糾紛，遭多輛車包夾停車，約有15、16人下車，持球棒揮打何男的車窗和擋風玻璃，且有人開槍打中何男胸部，送高雄長庚醫院急救，不治死亡。

轄區屏東縣警察局潮州分局調閱監視器，查出何男被對方車輛包夾停車後下車，被人開槍打中倒地。員警在現場找到遺留的3發彈殼、4顆鋼珠及1把西瓜刀。

何男家屬接獲通報，難以相信何男才出門不久、欲返營收假就變成一具冰冷遺體，何父幾近崩潰，顫抖著說兒子這麼乖，是誰這麼殘忍；親屬看到與兒子感情深厚的何父傷心欲絕，相當不捨，連忙向前攙扶，不斷安慰。

海軍陸戰隊少將政戰主任蘇世霖表示，何姓士兵是防空警衛群警1營志願役上兵，去年12月調到部隊服役，平日在部隊表現正常，並無異狀，槍擊案發生後，已派遣幹部協助遺眷處理喪葬及撫卹事宜，並提供法律協助。

何姓土兵遭槍擊案，潮州分局下午已在高雄逮捕蔡姓及林姓兩名嫌犯，晚間又逮捕3名相關涉案人，目前共逮捕5人。（編輯：施燕飛）1070602

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