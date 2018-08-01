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水電工自學種大麻 警埋伏攻堅逮人

發稿時間：2018/08/01 16:10

最新更新：2018/08/01 16:52

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警政署刑事局透過安居緝毒專案情報網獲知，26歲陳姓男子涉嫌在新北市種植第二級毒品大麻並販售，警方7月31日晚間持搜索票埋伏、攻堅，當場查獲大麻、種植及製造工具，全案詢後依違反毒品危害防制條例送辦。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年8月1日警政署刑事局透過安居緝毒專案情報網獲知，26歲陳姓男子涉嫌在新北市種植第二級毒品大麻並販售，警方7月31日晚間持搜索票埋伏、攻堅，當場查獲大麻、種植及製造工具，全案詢後依違反毒品危害防制條例送辦。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年8月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）刑事局透過安居緝毒專案情報網獲報，26歲陳姓男子涉嫌在新北市種植大麻並販售，昨晚持搜索票進行埋伏、攻堅，當場查獲大麻和種植工具一批，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

警政署刑事局偵察第四大隊今天舉行記者會表示，這個月透過安居緝毒專案情報網獲知，有毒品前科的陳姓男子涉嫌種植第二級毒品大麻，並採收大麻花製成成品再販售，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

刑事局和新北市警察局新莊分局、花蓮縣警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組追查發現，目前無業的陳男先前曾有3年多水電工資歷，他透過上網學習種植大麻相關知識，並購買相關設備自行栽種，且為躲避警方追緝，選擇在新北市新店社區別墅種植大麻。

陳男利用「水耕法」栽種、繁殖大麻，並將房屋打造成具相當規模的專業大麻種植場，包括照明設施、鐵架都鋪設得井然有序，大麻植株生長情況良好、高壯茂盛。

專案小組昨天到場進行埋伏，並於晚間6時許見陳男入屋後，持搜索票進屋攻堅，現場查獲大麻活株24株、大麻幼株2桶、乾燥大麻花300餘公克、真空封膜機、包裝袋、烘乾設備、種植及製造大麻工具一批。

陳男供稱，在此社區租屋種植大麻逾9個月，主要是有興趣，但未承認有販售行為；全案詢後依違反毒品危害防制條例先行解送台北地方檢察署偵辦；後續將針對是否有進行網路販售方向查緝，同時追查相關金流情形。（編輯：李錫璋）1070801

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