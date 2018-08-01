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林俊佑若遭停職 月收入僅剩1萬6

發稿時間：2018/08/01 17:25

最新更新：2018/08/01 17:25

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（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部檢察官人事審議委員會今天簽報法務部長，停止疑「辦私案」遭起訴的檢察官林俊佑職務，待部長核定後即生效。官員說，林俊佑停職期間月薪只剩1萬6705元。

花蓮地方檢察署檢察官林俊佑懷疑女兒在班上遭同學霸凌，兩度帶著便衣刑警到幼兒園興師問罪，妨害學童及老師上課權。花蓮地檢署7月25日依涉犯妨害自由、恐嚇罪嫌起訴林俊佑。

法務部檢察官人事審議委員會今天決議，由法務部直接將林俊佑違失案件移送監察院進行彈劾程序，並簽奉法務部長蔡清祥核定停止林俊佑職務，近日就會生效。

一名不願具名的法務部官員說，停職對林俊佑最大的衝擊是月收入驟減，因為依公務人員俸給法規定，停職公務員每月只能領半月的本俸。

林俊佑目前月薪約12萬元，但多數是專業加給、職務加給，本俸僅新台幣3萬3410元，因此停職期間只能領1萬6705元。

官員說，林俊佑停職期間仍有公務員身分，依法不得兼職，收入驟減又無法有其他收入，對其經濟狀況影響很大。

除林俊佑，近年遭停職的檢察官多為涉及重大刑事案件，包括前彰化地方檢察署檢察官蔡曉崙涉媒介性交易，前台南地方檢察署檢察官顏漢文涉嫌殺人未遂，前新竹地方檢察署檢察官詹昭書涉嫌收賄，均在案發後遭法務部處以停職處分。（編輯：李錫璋）1070801

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