疏於照顧致男嬰摔成重傷 父判刑10月

（中央社記者蕭博文台北1日電）新北市淡水區一名吳姓男子疏於照顧，讓不到2個月大的男嬰兩度摔落地面，導致男嬰受有腦部重傷。士林地院日前依過失傷害致人重傷罪，判處吳姓男子有期徒刑10月。



士林地方法院今天公布的判決書指出，吳姓男子為被害男嬰之父。民國105年2月間，吳男將當時不到2個月大的男嬰放在胸口睡覺，男嬰翻身摔落吳男胸口，跌落撞擊磁磚地板。



男嬰摔落床下不久，吳姓男子又為了將男嬰從嬰兒車抱起，失手讓男嬰滑落地板。但吳男因男嬰都未哭泣而未即時送醫，直到男嬰臉色發白、發燒才送醫急救。



男嬰送醫救治後，發現有顱骨骨折等傷害，並有認知發展遲緩、混合型語言遲緩、粗動作發展遲緩、細動作發展遲緩及動作靈巧與協調度遲緩、左側偏癱性腦性麻痺等重大難治的腦部傷害。



吳姓男子坦承犯行，承審合議庭認為，吳男未採取任何安全措施，就將男嬰放在胸前，於高達60公分的床上沉睡，又在抱男嬰時失手讓男嬰滑落在地，且延誤送醫，與男嬰受有重傷害間有因果關係。



合議庭認為，照顧新生兒應謹慎小心，吳男雖非故意傷害，但對嬰幼兒而言，此種粗心大意的疏忽照顧，也會傷害身體與認知的發展，嚴重性不亞於故意傷害行為，也屬兒童虐待型態的一種，應予嚴懲。



合議庭審酌吳姓男子坦承犯行，目前以臨時工為業，判刑10月，仍可上訴。（編輯：張芷瑄）1070801