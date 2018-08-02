搶救美國女大兵有詐 大叔險借錢幫買機票

台東60歲王姓男子在臉書認識美國派駐敘利亞的維和部隊女士官，女士官稱打仗有危險要退伍，向王男借2700美元買機票，王男欲匯款時銀行員察覺有異，立即通報保七員警處理。（保七提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年8月2日

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東60歲王姓男子在臉書認識美國派駐敘利亞的維和部隊女士官，女士官稱打仗有危險要退伍，向王男借2700美元買機票，王男欲匯款時銀行員察覺有異，通知員警阻止。



過去詐騙集團以聯合國派駐序利亞「維和部隊」大兵為名，鎖定中年婦女為目標詐騙，最近換成以女兵之名鎖定中年男子詐騙。



警政署保七總隊第一大隊副大隊長林元通上午表示，日前王男前往銀行準備匯2700美元（約合新台幣8萬多元）給聯合國派駐序利亞女兵買機票到台灣，銀行員察覺有異立即通報保七員警處理。



林元通表示，保七和台東縣警察局寶桑派出所4名員警趕到現場，苦勸王男一個多小時，告訴王男「女大兵人在中東，匯款地卻是柬埔寨」，根本不合理，王男才恍然大悟。



王男告訴員警，在臉書上看到穿著軍裝的美國女兵加好友，女兵自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊女士官」Katherine（凱瑟琳）。她在臉書上表現得很溫柔，並且表示一直打仗很危險，厭倦了軍旅生活，想退伍到台灣和他一起生活。



林元通表示，女大兵告訴王男因銀行帳戶突然有問題，拜託王男先匯2700美元借給她買飛機票，飛來台灣之後就會還給他。



王男深信女大兵會飛到台灣來相會，向朋友借了錢到銀行匯款，雖然銀行員苦勸；但王男堅持匯款，要救女大兵遠離戰場，員警到場時，王男堅持「如果不匯過去，女大兵會傷心」，經員警舉出許多案例，苦勸一個多小時，才阻止王男匯款。（編輯：陳政偉/孫承武）1070802