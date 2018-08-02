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男子海域潛水失蹤 八斗子港嘴發現遺體

發稿時間：2018/08/02 11:32

最新更新：2018/08/02 12:46

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51歲吳姓男子1日晚間前往海洋大學附近外海潛水失去蹤影，直到昨天深夜仍未找到。海巡船艇2日上午發現一具男性遺體，身上背著氣瓶、燈具等潛水裝備，海巡人員隨即將遺體打撈上船送回八斗子安檢所，經家屬指認後確認是失蹤的吳男。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月2日51歲吳姓男子1日晚間前往海洋大學附近外海潛水失去蹤影，直到昨天深夜仍未找到。海巡船艇2日上午發現一具男性遺體，身上背著氣瓶、燈具等潛水裝備，海巡人員隨即將遺體打撈上船送回八斗子安檢所，經家屬指認後確認是失蹤的吳男。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年8月2日

（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）51歲吳姓男子昨晚前往海洋大學附近外海潛水失去蹤影，直到昨天深夜仍未找到。海巡船艇今天上午9時許在八斗子漁港港嘴發現一具男性遺體，經家屬指認後確認是失蹤的吳男。

基隆市消防局昨天晚間10時許接獲吳妻報案，指丈夫吳男晚間7時許前往海洋大學對面海域潛水，她則在海大附近餐廳等候，直到晚間10時許仍未見丈夫蹤影，到處打聽丈夫消息又遍尋不著，只好通報消防局派員協助。

消防局獲報後隨即調派9車31人及救生艇，岸巡二總隊也出動八斗子、碧砂和正濱安檢所，及第一、二巡邏站共9車28人前往搜救，基隆海巡隊也調派3艇22人加入搜救行列，但直到昨天深夜仍未找到吳男。

警消和海岸巡今天持續派員搜索，上午9時許，基隆海巡隊所屬2008艇於八斗子漁港港嘴發現一具男性遺體，身上背著氣瓶、燈具等潛水裝備，海巡人員隨即將遺體打撈上船送回八斗子安檢所，經家屬指認後確認是失蹤的吳男。（編輯：李錫璋）1070802

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