醋男約PUB前談判反遭圍毆 頭份警逮5嫌

苗栗縣19歲溫姓男子不滿女友和男性友人外出唱歌，1日深夜和對方男子相約在頭份市尚順商圈一間PUB前談判不成，反遭圍毆。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年8月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣頭份市19歲溫姓男子，因不滿女友和男性友人外出唱歌，和對方男子相約在PUB前談判不成，反遭圍毆倒地，就醫治療雖無大礙也不願提告，警方仍循線找到5名滋事嫌疑人依法送辦。



苗栗縣警局頭份分局偵查隊長馮文義今天指出，這起10餘人聚集PUB前鬥毆案件發生在1日深夜11時許，溫姓被害人因不滿在不知情的狀況下，女友應其他男性友人邀約前往KTV唱歌，約對方男子到頭份市尚順商圈的一家PUB前談判。



警方調查，溫男未料到對方人數眾多，談判時被10餘人團團圍住，雙方一言不合，溫男被重甩一巴掌，還遭到棍棒毆打，當場不支倒地，事後自行前往醫院治療，除了頭部2處撕裂傷外、雙手也有多處擦挫傷。



馮文義表示，警方接獲通報後，立即啟動快打勤務趕赴現場，但雙方人馬已經離去，進一步調閱監視器調查發現，兩派人馬彼此認識，卻因為爭風吃醋，才會引發衝突。



目前還在醫院觀察中的溫男向警方表示，暫時不願意提告，不過警方上午仍約談涉嫌圍毆的范姓（21歲）、林姓（22歲）2名男子及3名在場助陣者，5人均坦承不諱，警方將陸續通知其餘在場者到案說明，全案分依涉嫌違反刑法傷害罪及社會秩序維護法函送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1070802



