偏鄉強占工程販毒盜採 警逮9嫌3收押

潘姓父子組成的犯罪集團，涉嫌在高雄市六龜山區獨占地方工程利益、販毒和盜採山林。警方連日在深山跟監蒐證逮捕9人，起獲牛樟、紅檜、台灣肖楠和木製藝品等，市值約新台幣200萬元。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年8月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）潘姓父子組成的犯罪集團，涉嫌在高雄市六龜山區獨占地方工程利益、販毒和盜採山林。警方連日在深山跟監蒐證逮捕9人，還動用怪手費一番功夫將深埋的牛樟等珍貴林木挖出取贓。



高雄市政府警察局六龜分局偵查隊長鄭育昇今天表示，共逮捕為首的潘男及成員共9人，其中3人昨天檢方聲押獲准，終止藏身社區的幫派、槍枝、販毒關係鍊，還給原鄉一個純樸的安居環境。



警方日前獲報潘男父子從事土木承包工程，想獨占地方工程利益，竟擁槍自重並供毒給毒蟲組盜採山林的山老鼠集團，涉嫌盜採牛樟和紅檜等珍貴林木，當地居民敢怒不敢言。警方長期蒐證將潘男等人提報治平專案對象，報請橋頭地檢署國土組檢察官指揮偵辦。



高雄市警方和保七總隊及屏東林管處六龜工作站等查緝人員在深山冒著大雨和蟲咬蒐證，查出除了潘男父子涉案，並透過集團成員邱姓兄弟檔等人盜採牛樟和野生牛樟菇等森林副產物。



警方鎖定潘男等人行蹤攻堅，起出手槍1把、子彈14發，查扣怪手、貨車、自小客車和微量安非他命，也起獲牛樟、紅檜、台灣肖楠和木製藝品等，市值約新台幣200萬元。



警方表示，犯嫌盜採山林破壞國土，為躲避查緝還將盜採林木深埋土中，動用怪手才挖出，將黑幫及盜伐山老鼠一舉查緝到案。全案訊後依違反組織犯罪條例、毒品危害防制條例、森林法移送橋頭地檢署偵辦。(編輯:孫承武)1070802