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網路拍賣糾紛 警破獲地下錢莊集團

發稿時間：2018/08/02 13:31

最新更新：2018/08/02 13:51

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廖姓男子經營地下錢莊，遇被害人無力還錢暴力討債，甚至搬走被害人財物到網路直播平台拍賣抵債。台中警方偵辦循線逮捕6人，查扣海洛因3.69公克、安非他命58.34公克與大批贓證物，訊後依強盜等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　107年8月2日廖姓男子經營地下錢莊，遇被害人無力還錢暴力討債，甚至搬走被害人財物到網路直播平台拍賣抵債。台中警方偵辦循線逮捕6人，查扣海洛因3.69公克、安非他命58.34公克與大批贓證物，訊後依強盜等罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　107年8月2日

（中央社記者蘇木春台中2日電）廖姓男子經營地下錢莊，遇被害人無力還錢暴力討債，甚至搬走被害人財物到網路直播平台拍賣抵債。台中警方偵辦循線逮捕6人，訊後依強盜等罪嫌移送法辦。

台中市政府警察局霧峰分局偵查隊長陳文哲受訪表示，警方偵辦一件臉書（Facebook）直播網拍消費糾紛案時，發現廖男不僅經營網路事業，更從經營地下錢莊，牟取不法暴利。警方透過網路蒐集犯罪事證後，並到廖男位於雲林縣藏身的據點跟監埋伏，掌握犯罪集團成員日常活動情形。

全案經報請雲林地檢署指揮偵辦，經半年跟監，與刑事警察局偵查第六大隊1日執行專案查緝，在雲林縣西螺、崙背等地將廖嫌與成員共6人逮捕，查扣海洛因3.69公克、安非他命58.34公克與大批贓證物。

警方查出，集團以網路直播掩護，主要經營地下錢莊高利貸放款。一名被害人借款新台幣3萬元，半年內償還利息達10萬多元，利息達本金3倍，被害人無力償還本金及利息，遭成員持槍恐嚇暴力討債，甚至搬走被害人家中電視機及電視櫃抵債，在網路直播平台拍賣販售。

警方訊問後將廖男等6人依違反組織犯罪條例、強盜、妨害自由、恐嚇取財及毒品等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。(編輯:孫承武)1070802

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