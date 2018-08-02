曾嗆警會回來找你 怪手大盜再涉案又落網

苗栗縣銅鑼鄉一輛怪手機具，7月間遭人敲破車窗，竊取內部操控主機板、螢幕等零件，警方追查鎖定有相同竊盜前科的53歲莊姓男子涉有重嫌，他當初落網曾嗆員警「會回來找你」，如今一語成讖，再次犯案被捕。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年8月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣銅鑼鄉發生挖土機主機板、零件遭竊，警方追查鎖定去年連續犯同樣竊盜案的53歲莊姓男子涉有重嫌，他當初曾嗆員警「會回來找你」，如今一語成讖，再次犯案被捕。



苗栗警分局今天發布新聞表示，銅鑼鄉竹森橋河堤道路一輛怪手機具，7月間遭人敲破車窗，竊取內部操控主機板、螢幕等零件，被害人除帳面損失約新台幣10餘萬元，挖土機少了中樞電腦主機，根本無法操作使用，工作形同被迫停擺。



警方接獲被害人報案後，成立專案小組調查，經過濾各路口逾百支監視器影像，鎖定有相同竊盜前科的莊姓男子（53歲）涉嫌重大。



設籍桃園市的莊男前科累累，四處竊取財物及機具零件變賣維生，多以車為家，行蹤不定，專案小組日前得知他可能再到苗栗犯案，7月31日晚間近9時，動員警力在銅鑼科學園區各路口設下天羅地網，攔查到莊男駕駛車輛，起出怪手操作電腦4部、怪手旋轉幫浦2組、破窗用工具1批等證物。



警方指出，莊男去年在苗栗轄內，連續以同樣手法竊取多部怪手主機、零件，遭檢警查獲並羈押10個月而心生怨恨，還曾對辦案員警嗆聲撂話「會回來找你」，如今再次犯案，果然又栽在警方手中，令人不勝唏噓，警方將持續清查莊男是否涉及其他竊案以及是否有其他共犯。（編輯：李錫璋）1070802