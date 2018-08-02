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男尋歡撞成植物人 酒女遺棄不救判刑4年

發稿時間：2018/08/02 15:58

最新更新：2018/08/02 15:58

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（中央社記者王揚宇台北2日電）王姓男子與呂姓女子到旅館進行性交易，但王在浴室滑倒撞到頭部，呂未叫救護車延誤就醫，害他變植物人；台北地院今天依違背契約而遺棄致人於重傷罪判呂女4年徒刑，可上訴。

台北地方法院判決指出，王男於民國105年1月22日晚上到台北市某酒店消費後，1月23日凌晨與呂姓酒店女子議定性交易契約，他們2人隨後轉往萬華區某旅館進行性交易。

當天上午8時左右，王男因酒醉在浴室嘔吐，不慎跌倒撞到頭部，造成後腦紅腫、鼻孔流血，倒地不起；呂女聽到撞擊聲到浴室查看，雖然王男尚能對話，但無法起身行動，她便打內線電話聯繫旅館櫃台人員。

然而旅館人員在房外敲門時，呂女對他們稱「不須協助、可自行處理」，不讓人進門；同日下午3時左右，旅館人員要向呂女收休息費新台幣680元，這時王男仍倒臥在浴室不起，呂仍對旅館人員說不須協助。

呂女最後在1月23日下午6時30分左右離開旅館；房務人員在1月24日中午12時前往查看，發現王男倒臥浴室並打電話叫救護車，王經急救後因顱內出血變成植物人。

法院審理時，呂女否認有遺棄犯行，但法官認為呂明知王男已躺臥地上多時，竟不為他提供必要的扶助、保護，最後獨自離去，可見有遺棄的故意，觸犯違背契約而遺棄致人於重傷罪，因此今天判處她有期徒刑4年，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1070802

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