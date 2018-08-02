老婦獨自在家遭歹徒闖入搶錢 警擴大追查

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣朴子市昨天凌晨傳出有歹徒闖入民宅搶劫，獨自在家的涂姓老婦人聲稱遭歹徒搶走3000元，警方調閱周遭監視器畫面，並無被害人所指稱的男子，將擴大範圍追查。



警方表示，被害人涂姓老婦人的兒子昨天早上向轄區派出所報案，平日與8旬母親住在三合院，7月31日深夜因自己身體不適，前往醫院掛急診，直到昨天早上才返家，而獨自在家的母親則告知有歹徒闖入住家搶走現金。



警方指出，被害人指昨天凌晨有聽到門被打開的聲音，當時以為是兒子回家，便從床上起身，卻是一名陌生男子闖入房間，還要她交出新台幣5000元現金，因有所遲疑，這名男子從口袋拿出刀子威脅「不給錢就刺妳。」最後被拿走3000元。



警方說，被害人提供歹徒的特徵為年紀約50至60歲，身材矮小，身穿短衣、短褲，10多天前，在住家前方曾見過1名身形相似的男子在住家附近察看，被害人懷疑當時是歹徒在觀察地形。



警方調閱被害人住家附近巷口的監視器畫面，時段約從7月31日深夜10時至昨天早上6時，警方說，並未發現被害人所指稱特徵的男子，不過，不排除是熟悉地緣關係的歹徒，除進一步提供當地治安顧慮人口供被害人指認外，並擴大調閱監視器範圍，盼早日釐清案情。（編輯：施燕飛）1070802