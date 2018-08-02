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自家陽台種大麻 用黑網遮掩仍遭警逮

發稿時間：2018/08/02 18:44

最新更新：2018/08/02 20:41

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一名46歲趙姓男子（中）透過管道購入大麻種子，再從網路學習種植與製作方法，在自家陽台種植，雖用黑網遮掩，仍遭警方逮捕移送偵辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年8月2日一名46歲趙姓男子（中）透過管道購入大麻種子，再從網路學習種植與製作方法，在自家陽台種植，雖用黑網遮掩，仍遭警方逮捕移送偵辦。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年8月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）一名趙姓犯嫌透過管道購入大麻種子，再從網路學習種植與製作方法，在自家陽台種植，雖用黑網遮掩，但南投警方根據日前遭逮的下游犯嫌說詞，到彰化逮人法辦。

南投縣警察局刑事警察大隊偵三隊日前查獲綽號「阿水」的56歲游姓男子與44歲黃姓妻子，涉嫌以黃妻在南投縣信義鄉原住民保留地山區檸檬園及梅子園為掩護，栽種大麻並共同販賣毒品海洛因及安非他命。

南投刑大偵三隊向上溯源，得知游姓夫妻栽種的大麻由彰化縣一名46歲趙姓男子提供。偵三隊長林金和今天說，經成立專案小組並報請彰化地方檢察署檢察官陳立興指揮偵辦，發現有毒品前科的趙姓嫌疑人在自家3樓陽台種大麻，並用黑網遮掩，防範警方查緝。

林金和說，昨天持搜索票執行查緝，成功逮捕趙嫌，並在屋內起出2株大麻活株、2包大麻成品重量15.5公克、607公克半成品、種植在培養土的種子、自製種植大麻培養籃、營養液等器具證物。

趙嫌向警方供稱，大麻種子是偶然透過台中市一名計程車司機帶路購買，由司機取貨再交付給他，並不清楚司機身分，購買後從網路學習種植與製作，從去年年中種植至今，成品供自己施用，否認有販賣行為。

林金和表示，先前遭逮的游姓夫妻坦承向趙男購買大麻，警方對趙男說詞存疑，昨天訊問後依違反毒品危害防制條例，移送彰化地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。（編輯：施燕飛）1070802

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