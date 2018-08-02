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輔大性侵案 校方退學處分程序不當敗訴

發稿時間：2018/08/02 19:21

最新更新：2018/08/02 19:21

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（中央社記者王揚宇台北2日電）輔大心理系學生性侵案，涉案的王姓男學生被校方退學，王男認為校方處理程序不當而提告，台北高等行政法院審理後撤銷原處分；輔大不服提起上訴，最高行政法院今天駁回上訴。

王姓男學生為被害女子的直屬學弟，他被控於民國104年6月27日晚間參加校區內的畢業聚會，隔天凌晨3時30分左右，陪同酒醉的被害女子到電梯旁走廊不容易被人發現的地方，脫掉自己及被害人下半身衣物，並將自己身體壓在被害人身上。

案件發生後，輔大根據相關規定，對王男祭出懲處及退學處分，王男不服提出行政訴訟。

北高行調查後發現，輔大性平會在接獲申復評議決定後，依性平法作成重新調查決定，卻未依據同法第33條規定另組調查小組，重新提出調查報告。

北高行指出，輔大學生獎懲會在性平會調查小組沒有重新製作調查報告的情形下，就依據性平會有瑕疵的決議，對王男作出退學懲處，校方也依獎懲會的決議作成退學處分，因此撤銷王男的退學處分。

全案經上訴，最高行政法院審理後認為，輔大於105年5月6日召開性平會，未經另組調查小組即重為事實認定，並據以作成王男的退學處分，與正當法律程序有違，因此今天駁回輔仁大學對此部分的上訴。（編輯：唐聲揚）1070802

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