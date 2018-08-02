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男藏公寓分裝販售毒品 誘人包裝辯營養品

發稿時間：2018/08/02 20:10

最新更新：2018/08/02 21:27

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一名徐姓男子涉嫌利用女友的出租公寓，分裝販售毒品咖啡包，外包裝還印有「世界那麼大帶你吃遍它」等字樣，2日遭苗栗警方破獲，徐男見員警上門一度拒捕，辯稱毒品是女友在吃的營養品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月2日一名徐姓男子涉嫌利用女友的出租公寓，分裝販售毒品咖啡包，外包裝還印有「世界那麼大帶你吃遍它」等字樣，2日遭苗栗警方破獲，徐男見員警上門一度拒捕，辯稱毒品是女友在吃的營養品。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年8月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣警方今天破獲一男子利用出租公寓，分裝販售毒品咖啡包，外包裝寫著「世界那麼大帶你吃遍它」等字樣，包藏禍心，男子見警上門一度拒捕，辯稱毒品是女友在吃的營養品。

苗栗縣竹南警分局指出，新北市44歲徐姓男子涉嫌利用女友在竹南鎮的大樓租賃公寓，做為毒品分裝販售經營據點，專案小組今天前往查緝，查獲大量新興毒品咖啡包成品共計126包，總重約903公克，另有數百個包裝袋及電子磅秤等證物。

竹南分局副分局長張中表示，分局執行「安居緝毒專案」，運用大數據資料分析轄區涉毒熱點，建立友善通報網，日前接獲線報轄區竹南鎮科專六路一處大樓出租公寓出入分子複雜、作息不定，屋內不時飄出不明氣味，隨即派員前往埋伏，鎖定有毒品前科的徐男形跡可疑。

警方調查，徐男自7月中旬入住，近日有打算搬遷、轉移陣地跡象，於是申請搜索票進入屋內查緝，徐男起初辯稱，毒咖啡是「女朋友、孕婦在吃的營養品」，堅決否認販毒，甚至一度緊抱毒品想要往窗外丟，企圖湮滅證據，2名員警立即上前阻止，雙方在屋內扭打，徐男最後氣力用盡，才束手就擒。

警方指出，這是竹南地區首次查獲毒咖啡分裝場，不排除是毒販看準暑假期間，學生在外休閒活動較多，將毒品混入咖啡包、茶包內，或是製成軟糖型態，外包裝刻意設計印有「世界那麼大帶你吃遍它」等各式甜美名稱，藉以吸引年輕朋友好奇嘗試。

因此，警方呼籲家長，留意子女平日交友、生活狀況，年輕朋友切勿接受來路不明藥物、飲品，以免染上毒癮，後悔一生。（編輯：梁君棣）1070802

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