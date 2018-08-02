中投欣裕台案釋憲前停審 黨產會：續查不當黨產

（中央社記者劉麗榮台北2日電）最高行政法院今天駁回黨產會抗告，中投、欣裕台案在釋憲前停審。不當黨產委員會今天對此表示尊重，黨產會將全力備戰，繼續依法調查、處分不當黨產。



欣裕台、中投公司被認定為國民黨附隨組織案，台北高等行政法院日前裁定，在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前停止訴訟程序；黨產會不服提抗告，最高行政法院今天駁回。



黨產會晚間發布新聞稿指出，黨產會雖知北高行有權聲請釋憲，抗告終將被最高行駁回，仍基於不同意北高行於案件審理中，未善盡調查程序，給予黨產會表示意見，即率爾裁定停止審判，因此向最高行政法院提起抗告。



黨產會說，根據最高行政法院新聞稿，並未就黨產條例合憲與否表示意見，而是引用憲法、司法院釋字第371號解釋及司法院大法官審理案件法第5條第2項規定，審查北高行釋憲聲請合法性後，裁定認北高行有權聲請釋憲，黨產會對此表示尊重。



黨產會強調，不當黨產的追討，乃台灣邁向實質法治國、落實政黨公平競爭的關鍵性政治改革工程，儘管面臨來自內外的諸多阻力，黨產會將會勇於挑起轉型正義先驅者的責任，恪守依法行政原則，繼續為台灣這塊土地的民主憲政秩序全力備戰。



黨產會說，司法院大法官審理期間，黨產會仍將繼續依黨產條例立法意旨依法行政，續行不當黨產調查、處分等業務，不負國人期待。（編輯：林興盟）1070802