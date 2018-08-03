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孫安佐案 檢方起訴期限延長至9月4日

發稿時間：2018/08/03 07:30

最新更新：2018/08/03 08:36

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藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，檢方起訴期限已延至9月4日。圖為孫安佐（左）4月出庭，銬著手銬回應媒體提問。（中央社檔案照片）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，檢方起訴期限已延至9月4日。圖為孫安佐（左）4月出庭，銬著手銬回應媒體提問。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，案件6月初進入聯邦層級，檢方應於30天內起訴，但法官兩度批准延長，起訴期限已延至9月4日，孫安佐持續被拘留。

孫安佐，18歲，被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，3月26日遭美國警方逮捕。賓州德拉瓦郡中級民刑法院6月4日舉行的審前會議中，孫安佐就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

聯邦檢方6月5日指控孫安佐以非移民簽證在美國持有彈藥，違反美國州際商業法，孫安佐隔天在費城出庭面對指控。

依照聯邦速審法，檢方應於孫安佐出庭30天內、即7月6日前正式起訴，但檢方6月22日聲請延期30天，辯方不反對，法官裁准起訴期限延至8月5日。

根據線上閱卷系統，日期記載7月31日的文件顯示，聯邦檢方再次聲請起訴期限展延30天，辯方不反對，賓州東區聯邦地區法院法官哈特（Jacob P. Hart）8月1日同意檢方請求，將起訴期限延至9月4日。

文件提到，控辯雙方持續討論以非公審處置（non-trial disposition）解決此案。這段期間，孫安佐被聯邦機關拘留，自3月下旬被捕以來，他已被關押超過4個月。

孫安佐被捕後，賓州上達比（Upper Darby）警方4月初公布，在寄宿家庭起出約1660發彈藥，包括12號徑霰彈槍子彈、0.9釐米口徑子彈、AR-15與AK-47步槍子彈。此外，警方還發現十字弓和弓箭、防彈背心、步槍上膛裝置等器具。

以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑。聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）6月表示，孫安佐若遭定罪，遞解出境後將永久不得入境美國。（編輯：屈享平）1070803

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