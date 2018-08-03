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運毒車追撞機車 母女一死一傷

發稿時間：2018/08/03 11:35

最新更新：2018/08/03 12:36

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台南市蘇姓婦女2日晚間騎機車載著4歲女兒出門，卻在離家200公尺處遭後方汽車追撞，女童送醫不治，蘇女在加護病房觀察；警方指出，肇事駕駛為25歲郭姓男子，有公共危險、毒品前科，肇事時無照駕駛，並在肇事車輛中搜出K他命等毒品。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年8月3日台南市蘇姓婦女2日晚間騎機車載著4歲女兒出門，卻在離家200公尺處遭後方汽車追撞，女童送醫不治，蘇女在加護病房觀察；警方指出，肇事駕駛為25歲郭姓男子，有公共危險、毒品前科，肇事時無照駕駛，並在肇事車輛中搜出K他命等毒品。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年8月3日

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市蘇姓婦女昨晚騎機車載著4歲女兒出門，卻在離家200公尺處遭汽車追撞，女童送醫不治，蘇女在加護病房觀察；警方調查，肇事的郭姓男子毒駕，車中還被搜出K他命等毒品。

台南市警局第五分局副分局長郭永益今天告訴中央社記者，42歲蘇女昨晚6時許騎著機車載著4歲女兒出門，沿著台南市北區文成路由東向西行駛至育德一街口時，遭後方汽車追撞，機車被撞飛，女童頭部遭汽車右後輪壓過，腦漿溢出，蘇女則卡在車下。

警方獲報將蘇姓母女2人送奇美醫學中心，女童昨晚7時許宣告不治，蘇婦身受重傷，顱內出血，意識清楚，目前在加護病房觀察。女童的父親在桃園工作，連夜趕回台南探望妻子，無法接受女兒就這樣被撞死。

警方調查，肇事駕駛是25歲郭姓男子，有公共危險、毒品前科，多在營建工地謀生，104年被吊銷駕駛，肇事時無照駕駛，肇事車輛中有濃厚的K他命味道。

警方同時在肇事汽車置物箱、副駕駛座位下等處搜出K他命19.7公克、MDMA1.3 公克、毒品咖啡包12包43.2公克、不明粉末17公克、夾鏈袋、磅秤及K盤等物，郭男尿液檢驗出現K他命陽性反應。

郭男供稱，沒看到蘇姓母女，不知何故就撞上了，汽車中的毒品是他在高雄購買的。郭永益說，全案今天依違反毒品危害防制條例及過失傷害致死罪嫌移送法辦，並報請相驗，且建請台南地檢署聲押郭男。（編輯：陳政偉/孫承武）1070803

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