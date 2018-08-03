涉賣黑心蛋品 萇記泰安負責人父子遭起訴

（中央社記者邱俊欽桃園3日電）桃園地檢署偵辦萇記泰安蛋品公司、泰頂山農產品公司使用回收蛋品，重新包裝出售，販賣逾期蛋等黑心商品，今天依違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴父子兩人，並查出不法獲利達6443萬多元。



桃園地方檢察署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏等人，指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦萇記泰安蛋品公司57歲負責人李春明、泰頂山農產品公司29歲負責人李智堯及7名員工，涉嫌使用回收蛋品重新包裝出售、販賣逾期蛋、長蟲蛋、發霉蛋。



檢方表示，李春明、李智堯為父子關係，為牟私利，罔顧食品安全衛生及消費者健康，辯稱處理方式為業界慣例，對健康無虞，仍可食用，且李春明在偵訊時供述不一，犯後全無悔意，檢方請求法院量處重刑。



另外，檢方考量7名員工為賺取微薄薪資，並未獲利，且犯後均坦承犯行，請求從輕量刑。



檢方表示，萇記泰安公司、泰頂山公司從民國99年起，持續回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨的盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、變更製造日期及有效日期後，販售與不知情的各通路業者及消費者。



另外，檢方也查出，業者將混有逾期的回收雞蛋，連同應銷毀發霉、長蟲、品質不佳或翻倒的雞蛋，以人工敲打方式混入一般液蛋，售與不知情的食品廠商、通路業者、蛋糕店及熱炒店，製成相關食品供不知情消費者食用，嚴重危害民眾健康。



檢方經查扣相關出貨紀錄、帳冊、報表，掌握使用長蟲蛋、發霉蛋等應銷毀蛋品打入液蛋及詐騙食品廠商相關事證，估算犯罪所得達新台幣6443萬多元。



涉案的父子兩人被依違反食品安全衛生管理法、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1070803