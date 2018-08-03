男子不滿被狗咆哮 點燃塑膠盤盆栽園失火

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）張男不滿江男盆栽園的狗對他咆哮，竟拿打火機點燃盆栽園的塑膠盤，導致盆栽園失火，火勢延燒，所幸消防隊員到場撲滅火勢，張男涉犯放火燒燬住宅等以外之物罪，遭判刑7個月。



根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，民國105年，張男不滿江男盆栽園飼養的狗對他咆哮，拿出打火機燃燒盆栽園裡的塑膠穴盤，火勢往盆栽園南側延燒，盆栽園南側烤漆板下半部及塑膠隔板、西南側盆花及塑膠黑網及鋼架橫樑、東南側塑膠穴盤都燒燬，彰化縣消防局獲報及時到場將火勢撲滅。



判決書指出，法官根據醫院所作的精神鑑定報告，認為張男雖被診斷為輕度智能不足，不過在案發時卻能認知「以打火機點火，會導致物品燒毅」，而且是在自由意志下決定點火。因此輕度智能不足不是造成犯行之主要原因。且張男在接受警方及檢察官詢問時都能清楚供述，甚至在第一次接受警方訊問時還供稱是點香菸不小心點燃塑膠穴盤，也跟檢察官說願意和對方和解。



不過法官認為，被告智能確有不足，求學找工作有困難，屬於社會弱勢族群，且情緒管理不佳，一時失慮放火導致盆栽園失火，所幸造成危害不大，加上被告在放火後坦然面對犯行，深感懊悔，尚有覺悟改過之心，且被告與告訴人已無條件和解，因此依刑法放火燒燬住宅等以外之物罪判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。1070803